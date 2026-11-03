Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 4 novembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 4 novembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il desiderio di recuperare serenità vi porta a selezionare meglio le situazioni alle quali dedicare tempo. Per quanto riguarda il lavoro, nel corso delle prossime ore potreste trovarvi a mediare tra esigenze differenti. In amore avete bisogno di sentirvi apprezzati e considerati.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 4 novembre 2026), la vostra determinazione è forte e vi permette di affrontare questioni che altri preferirebbero evitare. Per quanto riguarda il lavoro, potete individuare un passaggio importante per il futuro, ma prima di agire sarà necessario raccogliere informazioni e valutare bene le conseguenze.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete bisogno di guardare oltre gli impegni abituali e di recuperare entusiasmo attraverso esperienze nuove. Chi sta pensando a un cambiamento dovrebbe iniziare a raccogliere informazioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le responsabilità non mancano e potreste avere la sensazione di dover tenere sotto controllo troppe questioni contemporaneamente. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra affidabilità rappresenta un vantaggio: un risultato costruito con pazienza può finalmente essere riconosciuto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 4 novembre 2026), la voglia di indipendenza si accompagna a un forte desiderio di rinnovamento. Le amicizie possono avere un ruolo importante e favorire incontri stimolanti.

PESCI

Cari Pesci, la fantasia e l’intuito vi aiutano a immaginare nuove possibilità, ma adesso è importante trasformare almeno una parte dei vostri desideri in qualcosa di concreto. Per quanto riguarda il lavoro, potete ottenere soddisfazioni attraverso un’attività creativa.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: la vostra determinazione è forte. Datevi da fare.