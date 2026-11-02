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Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 3 novembre 2026

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AGF
di Antonio Scali
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Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 3 novembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 3 novembre 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, avete voglia di rimettervi in gioco e di non accontentarvi più di una situazione che sentite stretta. Nel lavoro può arrivare il momento di avanzare una richiesta, presentare una proposta o assumere un’iniziativa che finora avete rimandato. Cercate però di non bruciare le tappe: una buona idea ha bisogno anche di una strategia concreta. In amore cresce il desiderio di passione e di chiarezza. Chi vive una relazione può ritrovare entusiasmo attraverso un progetto comune, mentre i single dovrebbero concedersi qualche occasione in più.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 3 novembre 2026), le questioni economiche e familiari occupano una parte importante dei vostri pensieri. Non è necessariamente un periodo complicato, ma avvertite il bisogno di mettere ordine e capire quali scelte possano garantirvi maggiore tranquillità. Nel lavoro la costanza sarà premiata, anche se potreste dover rivedere un accordo o discutere una questione pratica. In amore cercate conferme attraverso i fatti: le parole contano, ma per voi è fondamentale sapere di poter contare davvero su qualcuno. Evitate di chiudervi quando qualcosa vi delude.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, la comunicazione è il vostro punto di forza e può aiutarvi a sbloccare una situazione rimasta ferma. Un confronto, una telefonata o una proposta possono aprire prospettive interessanti, soprattutto per chi lavora a contatto con il pubblico o si occupa di informazione, commercio e relazioni. Attenzione, però, a non accettare troppi impegni contemporaneamente. In amore torna la voglia di divertirsi e di conoscere persone nuove: anche un’amicizia potrebbe assumere una sfumatura diversa. Le coppie hanno bisogno di ritrovare complicità e curiosità reciproca.

CANCRO

Cari Cancro, avete bisogno di ritrovare un equilibrio tra le esigenze personali e quelle delle persone che vi circondano. Spesso vi fate carico dei problemi altrui, ma non potete essere sempre voi a trovare una soluzione per tutti. Nel lavoro è possibile recuperare fiducia dopo una fase di incertezza, soprattutto se riuscirete a valorizzare un’esperienza maturata nel tempo. Le questioni domestiche richiedono qualche attenzione, senza diventare fonte di tensione. In amore è importante non aspettare che l’altro intuisca ogni vostro desiderio: parlare apertamente può evitare incomprensioni.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 3 novembre 2026), avete bisogno di riconoscimenti e di occasioni nelle quali dimostrare il vostro valore. Nel lavoro può emergere una possibilità di crescita, un incarico più interessante o un confronto con persone che possono aiutarvi a fare un passo avanti. Non lasciatevi scoraggiare da qualche resistenza iniziale: la vostra determinazione può fare la differenza, purché sia accompagnata dalla disponibilità a collaborare. In amore cercate coinvolgimento e generosità. Chi è in coppia dovrebbe ritagliarsi più spazio per il rapporto, mentre chi è solo può vivere un incontro capace di riaccendere l’entusiasmo.

VERGINE

Cari Vergine, è il momento di rivedere alcune abitudini e capire se il modo in cui state organizzando la vostra vita sia ancora adatto alle vostre necessità. Nel lavoro siete attenti, precisi e capaci di individuare gli errori prima degli altri, ma non dovete trasformare ogni dettaglio in una preoccupazione. Una questione burocratica o amministrativa può trovare finalmente una soluzione. In amore avete bisogno di maggiore naturalezza: non tutto deve essere programmato e non ogni silenzio nasconde un problema. Lasciate che anche la spontaneità abbia il suo spazio.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: avete voglia di rimettervi in gioco e di non accontentarvi più di una situazione che sentite stretta.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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