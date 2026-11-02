Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 2 novembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) lunedì 2 novembre 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, non puoi continuare a rimandare una decisione che riguarda il tuo futuro: alcune circostanze richiedono finalmente una risposta. La determinazione è dalla tua parte, ma sarà importante non confondere il coraggio con la fretta. Nel lavoro potresti avere l’occasione di recuperare un’iniziativa che sembrava aver perso slancio, oppure di proporre una soluzione diversa da quella inizialmente prevista. In amore, c’è bisogno di maggiore partecipazione: chi ha vissuto un periodo complicato dovrebbe cercare di capire se esistono ancora le condizioni per ripartire. I single possono lasciarsi incuriosire da una persona dal carattere deciso.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 2 novembre 2026), la serenità passa anche dalla capacità di non dare troppo peso a ciò che non puoi modificare. Alcune questioni pratiche richiedono attenzione, soprattutto se riguardano denaro, acquisti o impegni familiari, ma non tutto deve essere risolto nello stesso momento. Sul lavoro puoi ottenere soddisfazioni attraverso un’attività che conosci bene e nella quale hai già dimostrato affidabilità. In amore, il desiderio di concretezza è forte: hai bisogno di capire se una persona è davvero presente oppure se offre soltanto parole. Le coppie possono ritrovare intesa attraverso un progetto che riguarda la vita quotidiana.

GEMELLI

Cari Gemelli, la curiosità ti porta a guardare oltre le possibilità più immediate e potrebbe suggerirti un cambiamento interessante. Un contatto, una proposta o una conversazione possono diventare il punto di partenza per qualcosa di nuovo, soprattutto se riguardano un’attività nella quale puoi esprimere creatività. Attenzione soltanto a non sottovalutare gli aspetti organizzativi: entusiasmo e concretezza devono procedere insieme. In amore torna il desiderio di divertirsi e di vivere situazioni meno prevedibili. Chi è single potrebbe fare una conoscenza durante un’occasione sociale, mentre le coppie hanno bisogno di recuperare leggerezza e interessi comuni.

CANCRO

Cari Cancro, il tuo umore può essere influenzato da una questione che non hai ancora completamente superato. È importante non permettere al passato di condizionare ogni nuova esperienza: alcune situazioni meritano una seconda possibilità, altre invece devono essere lasciate alle spalle. Nel lavoro, una responsabilità potrebbe richiedere maggiore autonomia e capacità di prendere posizione. Non sottovalutare il valore delle tue competenze. In famiglia, cerca di non assumerti anche problemi che spettano ad altri. In amore, chi ha attraversato un momento di freddezza può ritrovare vicinanza, ma occorre superare qualche diffidenza e tornare a parlare con sincerità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 2 novembre 2026), hai bisogno di sentirti protagonista della tua vita e non soltanto una persona chiamata a rispondere alle aspettative degli altri. Una scelta professionale potrebbe permetterti di valorizzare maggiormente le tue capacità, soprattutto se hai il coraggio di chiedere condizioni più soddisfacenti. Non sottovalutare però il contributo di chi ti affianca: una collaborazione può portare risultati migliori di una sfida individuale. In amore, il desiderio di emozioni è forte e potresti sentire la necessità di uscire da una situazione diventata ripetitiva. I single hanno fascino e possibilità di attirare l’attenzione, ma dovrebbero puntare sulla qualità degli incontri.

VERGINE

Cari Vergine, alcune questioni pratiche possono finalmente trovare una sistemazione, permettendoti di liberare spazio mentale per interessi che hai trascurato. La tua capacità di programmare è utile, ma non devi trasformare ogni impegno in un obbligo da rispettare alla perfezione. Sul lavoro, una persona potrebbe chiederti un parere o affidarti un compito delicato: affrontalo con sicurezza, senza caricarti di responsabilità che non ti competono. In amore, è il momento di abbandonare qualche riserva e mostrare maggiore disponibilità. Chi è solo potrebbe scoprire un’intesa con qualcuno che inizialmente non aveva considerato sotto il profilo sentimentale.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: alcune questioni pratiche possono finalmente trovare una sistemazione.