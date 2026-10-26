Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 26 ottobre al 1 novembre 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 26 ottobre al 1 novembre 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 26 ottobre al 1 novembre 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, settimana vivace nella quale non mancheranno occasioni per rimettersi in gioco. Potreste sentire nuovamente il desiderio di agire. Per quanto riguarda il lavoro, sarà importante non sprecare questa energia in discussioni inutili: concentratevi sugli obiettivi più concreti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, stabilità e certezze. La settimana potrebbe portarvi a riflettere soprattutto sulla gestione delle finanze e su alcune scelte professionali. In amore avrete bisogno di maggiore tranquillità.

GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso della settimana saranno importanti comunicazione, contatti e nuove idee. La vostra capacità di relazionarvi con gli altri potrebbe aprire una porta interessante sul piano lavorativo. In amore sarà necessario evitare ambiguità.

CANCRO

Cari Cancro, possibile qualche pensiero di troppo, soprattutto legato al passato. Alcune situazioni non completamente risolte potrebbero tornare alla mente. Per quanto riguarda il lavoro, sarà importante procedere con ordine e non lasciarsi coinvolgere dalle tensioni degli altri.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 26 ottobre al 1 novembre 2026), potrete contare su una buona energia e su una crescente voglia di protagonismo. La settimana potrebbe essere interessante per chi sta cercando di ottenere maggiore visibilità sul lavoro. Attenzione però a non pretendere sempre che siano gli altri a venire incontro alle vostre esigenze.

VERGINE

Cari Vergine, nel corso dei prossimi giorni sarete soprattutto sulle questioni pratiche. Evitate di trasformare ogni dettaglio in un motivo di preoccupazione. In amore una discussione potrà essere utile per chiarire ciò che non è stato detto.

BILANCIA

Cari Bilancia, settimana nella quale rapporti personali e sentimenti avranno un ruolo centrale. Avrete bisogno di armonia e cercherete di evitare conflitti. Per quanto riguarda il lavoro, una collaborazione potrebbe diventare più importante del previsto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, periodo intenso, ricco di emozioni e riflessioni. Il vostro intuito sarà particolarmente forte, ma cercate di distinguere le sensazioni dai sospetti. In amore le coppie potrebbero affrontare un argomento importante e arrivare finalmente a una maggiore chiarezza. I single potrebbero essere attratti da una persona molto diversa dal solito.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, avrete voglia di movimento e novità. Questa settimana potrebbe essere ideale per programmare un viaggio, organizzare un incontro o riprendere un progetto che avevate accantonato. Per quanto riguarda il lavoro, non mancheranno idee interessanti, ma sarà necessario trasformarle in programmi concreti per ottenere risultati.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, settimana all’insegna della responsabilità. Potreste essere chiamati a prendere una decisione importante sul lavoro. La prudenza sarà una qualità importante soprattutto nelle questioni finanziarie.

ACQUARIO

Cari Acquario, settimana ricca di idee per molti di voi. Avrete voglia di cambiare qualcosa nella vostra quotidianità. Per quanto riguarda il lavoro, sarà utile non disperdere le energie: scegliete le iniziative che possono davvero avere un futuro.

PESCI

Cari Pesci, avrete una maggiore consapevolezza dei vostri desideri. Dopo alcune riflessioni, potreste finalmente capire quale direzione seguire. Per quanto riguarda il lavoro, sarà importante non sottovalutare le vostre capacità.

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