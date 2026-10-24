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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 25 ottobre 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 25 ottobre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 25 ottobre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, avete l’opportunità di chiarire ciò che desiderate, senza rinunciare alla diplomazia che vi contraddistingue. Per quanto riguarda il lavoro, una collaborazione può migliorare se ciascuno comprende con precisione il proprio ruolo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 25 ottobre 2026), la vostra attenzione si concentra su un dettaglio che potrebbe rivelarsi importante per una scelta futura. Per quanto riguarda il lavoro, una strategia discreta può funzionare meglio di un intervento troppo evidente. Una comunicazione diretta può aiutarvi a capire se è il momento di ricostruire un’intesa o meno…

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, una proposta, un contatto o un’idea legata a un’esperienza nuova potrebbero attirare la vostra attenzione. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra apertura mentale può favorire un confronto produttivo.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, le responsabilità sono numerose, ma non tutte hanno la stessa urgenza. Un confronto lavorativo può chiarire un incarico o mettere in evidenza un risultato che finora non è stato riconosciuto abbastanza. In amore, cercate di non rimandare sempre i momenti da dedicare alla vita privata.

oroscopo paolo fox domani
AGF
ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 25 ottobre 2026), un’idea fuori dagli schemi può attirare la vostra attenzione. Per quanto riguarda il lavoro, ascoltare una persona con un approccio diverso dal vostro può offrire spunti interessanti.

PESCI

Cari Pesci, la giornata vi invita a proteggere le energie e a non farvi coinvolgere in ogni problema che vi viene raccontato. Lavoro? La fantasia può aiutarvi a individuare una strada originale.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: un’idea fuori dagli schemi può attirare la vostra attenzione. 

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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