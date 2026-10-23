Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 23 ottobre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 23 ottobre 2026:

Ariete

Cari Ariete, una situazione che sembrava richiedere uno scontro potrebbe risolversi attraverso una proposta più flessibile. Nel lavoro, cercate di distinguere ciò che merita una battaglia da ciò che potete lasciar correre. Il vostro spirito d’iniziativa resta forte, ma oggi la diplomazia può aprire più strade della fretta. In amore, non aspettate che l’altra persona faccia sempre il primo passo: un invito o un messaggio possono cambiare l’atmosfera.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, avete voglia di godervi qualche certezza in più e di dedicarvi alle cose che vi fanno stare bene. La giornata favorisce le attività concrete e le decisioni prese senza fretta, soprattutto se riguardano un progetto personale. Se al lavoro c’è qualcosa da chiarire, affrontatelo con calma e senza accumulare risentimento. In amore cercate calore e continuità: condividere un programma semplice può darvi più soddisfazione di una grande promessa.

Gemelli

Cari Gemelli, la vostra mente corre veloce e potrebbe portarvi a individuare una soluzione che altri non hanno preso in considerazione. Un confronto con un collega o un amico può offrire un punto di vista utile, ma ricordate di ascoltare fino in fondo prima di proporre la vostra idea. Evitate di riempire la giornata di troppi impegni. In amore, una battuta, una confidenza o un incontro casuale possono creare una bella intesa. Lasciate che le cose crescano naturalmente, senza voler definire tutto subito.

Cancro

Cari Cancro, una questione affettiva potrebbe richiedere più coraggio del previsto, soprattutto se avete evitato di esprimere un dispiacere per non creare tensioni. Oggi potete trovare le parole giuste, a condizione di parlare di ciò che sentite senza attribuire colpe. Nel lavoro, proteggete il vostro tempo e non accettate automaticamente ogni richiesta. Avete bisogno di recuperare energie e di riconoscere i vostri limiti. Chi è single potrebbe sentirsi attratto da una persona capace di trasmettere tranquillità, senza forzare la confidenza.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 23 ottobre 2026), la voglia di rimettervi in gioco si accompagna alla necessità di capire quali occasioni meritino davvero il vostro impegno. Potreste ricevere un riscontro positivo oppure rendervi conto che una strada va modificata per ottenere risultati migliori. Non lasciatevi frenare dal timore di non essere subito all’altezza: la fiducia cresce anche attraverso l’esperienza. In amore, mettete da parte l’orgoglio e mostrate il lato più generoso del vostro carattere. Un gesto di attenzione può riportare calore anche in un rapporto attraversato da qualche incomprensione.

Vergine

Cari Vergine, non tutto deve essere risolto oggi, ma potete almeno individuare il primo passo per uscire da una situazione poco chiara. Un documento, una comunicazione o una scadenza meritano attenzione: controllare i dettagli vi aiuterà a evitare complicazioni successive. Sul lavoro, tuttavia, non lasciate che la precisione si trasformi in rigidità. Nei rapporti personali, provate a concedere più fiducia e a non soffermarvi soltanto su ciò che manca. Un invito inatteso o un momento di leggerezza possono rendere la giornata più piacevole.

Bilancia

Cari Bilancia, avete bisogno di bellezza, armonia e rapporti nei quali non dobbiate continuamente misurare le parole. Oggi potreste trovare l’occasione per chiarire una posizione o ristabilire un contatto che si era raffreddato. In ambito professionale, una buona intesa con gli altri può diventare un vantaggio concreto, ma non rinunciate a esprimere la vostra opinione per compiacere tutti. In amore, la complicità torna attraverso la condivisione e l’ascolto. Chi è single dovrebbe guardare con interesse anche a una persona che inizialmente non aveva attirato tutta la sua attenzione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, una questione che riguarda la fiducia potrebbe occupare i vostri pensieri più del necessario. Prima di decidere come comportarvi, cercate di capire se avete elementi concreti oppure se state reagendo a una vecchia delusione. Sul lavoro, la vostra capacità di osservazione è preziosa per individuare un dettaglio importante, ma sarà meglio agire senza esporvi troppo presto. In amore, un confronto diretto può riportare chiarezza e intensità. Non abbiate paura di mostrare ciò che provate: la vulnerabilità non cancella la vostra forza.

Sagittario

Cari Sagittario, una giornata adatta a guardare avanti e a immaginare qualcosa di diverso dal solito. Potreste iniziare a pensare a un viaggio, a un cambiamento di abitudini o a un’attività che vi permetta di conoscere nuove persone. L’entusiasmo è un buon punto di partenza, ma organizzate bene tempi e risorse prima di prendere impegni. Nel lavoro, un’idea può trovare ascolto se saprete presentarla in modo chiaro. In amore, avete bisogno di sincerità e movimento: una proposta spontanea può riaccendere la complicità e rendere più vivace la serata.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la giornata vi invita a distinguere le ambizioni personali dalle aspettative che gli altri hanno costruito intorno a voi. Potreste essere pronti ad assumervi un nuovo compito, ma prima valutate se sia davvero compatibile con i vostri obiettivi. Una conversazione concreta può aiutarvi a chiarire condizioni e responsabilità. In amore, non lasciate che il silenzio diventi la vostra risposta automatica quando siete stanchi o preoccupati. Spiegare quello che state vivendo permetterà a chi vi vuole bene di starvi accanto in modo più efficace.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 23 ottobre 2026), un’abitudine che ormai vi sta stretta potrebbe spingervi a cercare un’alternativa. Non occorrono cambiamenti radicali: anche sperimentare un metodo diverso o dedicare tempo a un interesse trascurato può restituirvi energia. Nel lavoro, fate tesoro dei suggerimenti utili, senza sentirvi obbligati ad accettarli tutti. La vostra originalità emerge meglio quando trova una forma concreta. In amore, cercate un equilibrio tra indipendenza e presenza: un rapporto funziona quando entrambi possono essere se stessi senza sentirsi messi da parte.

Pesci

Cari Pesci, potreste avvertire più chiaramente il bisogno di allontanarvi da un ambiente troppo rumoroso o da persone che chiedono continuamente la vostra attenzione. Concedervi una pausa vi aiuterà a recuperare lucidità e a valutare una questione pratica con maggiore serenità. Sul lavoro, non abbiate paura di proporre una soluzione creativa, ma accompagnatela con passaggi realistici. In amore, una dimostrazione di affetto può valere molto, soprattutto se negli ultimi giorni avete parlato poco dei vostri sentimenti. I single dovrebbero lasciarsi sorprendere, senza idealizzare chi conoscono appena.