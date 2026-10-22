Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 22 ottobre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 22 ottobre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, avete bisogno di recuperare spazio per le vostre esigenze, soprattutto se negli ultimi giorni avete dedicato molto tempo a risolvere questioni altrui. Questo martedì può aiutarvi a ristabilire qualche equilibrio, a condizione di non aspettare che siano gli altri a intuire ciò che vi serve. Sul lavoro, una collaborazione può migliorare grazie a una distribuzione più chiara dei compiti. Anche in amore è importante uscire dall’ambiguità: se un rapporto vi interessa, mostratelo; se qualcosa non vi convince, affrontatelo con rispetto. I single possono vivere una conoscenza promettente senza dover definire subito il futuro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 22 ottobre 2026), la vostra attenzione si concentra su un dettaglio che potrebbe rivelarsi decisivo per una scelta futura. Non lasciatevi guidare soltanto dalle prime impressioni: raccogliere informazioni e ascoltare più punti di vista vi permetterà di agire con maggiore sicurezza. In ambito professionale, una questione delicata va affrontata con riservatezza, senza anticipare mosse che non avete ancora definito. Nei sentimenti potreste avvertire il bisogno di capire meglio le intenzioni di una persona. Evitate però di mettere alla prova chi amate: una domanda diretta può offrirvi risposte più utili di qualsiasi supposizione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, una novità potrebbe risvegliare il vostro interesse e farvi guardare con maggiore entusiasmo alle prossime settimane. Potrebbe trattarsi di un progetto, di un’occasione per imparare qualcosa oppure del desiderio di cambiare abitudini che non vi rappresentano più. Prima di prendere impegni, valutate quanto spazio reale avete a disposizione: l’entusiasmo rende tutto possibile, ma una buona pianificazione vi aiuterà a non disperderlo. In amore avete bisogno di complicità e movimento. Una proposta spontanea può ravvivare il rapporto di coppia, mentre per i single il consiglio è frequentare persone capaci di stimolare la mente oltre che l’interesse.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le responsabilità richiedono attenzione, ma oggi potreste rendervi conto che una parte del carico può essere organizzata meglio. Non è necessario occuparvi personalmente di ogni dettaglio per garantire un buon risultato: delegare e chiedere collaborazione sono strumenti di lavoro, non segni di debolezza. Una decisione presa con realismo può aiutarvi a mettere ordine nelle prossime settimane. Sul piano affettivo, cercate di non lasciare che gli impegni occupino tutto lo spazio disponibile. Chi vi sta vicino potrebbe desiderare più tempo condiviso e meno promesse rimandate.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 22 ottobre 2026), è il momento di recuperare un po’ di libertà mentale e di concedervi la possibilità di esplorare una strada insolita. Un problema che sembrava bloccato può essere affrontato da un punto di vista nuovo, soprattutto se accettate di confrontarvi con qualcuno che ragiona diversamente da voi. Nel lavoro, le intuizioni saranno più efficaci se riuscirete a tradurle in passaggi concreti. In amore avete bisogno di un rapporto che rispetti la vostra individualità, ma non dimenticate l’importanza della presenza. Spiegare le vostre necessità con chiarezza eviterà distanze che nessuno dei due desidera davvero.

PESCI

Cari Pesci, sarà importante non confondere la disponibilità con l’obbligo di dire sempre sì. Potreste ricevere una richiesta da una persona a cui tenete, ma prima di accettare valutate se avete davvero tempo ed energie per occuparvene. Sul lavoro, un approccio creativo può aiutarvi a superare un passaggio complicato, a patto di mantenere i piedi per terra quando si tratta di scadenze e dettagli. In amore cercate un clima più disteso, nel quale poter parlare senza timore di essere fraintesi. Un piccolo chiarimento può sciogliere una tensione e restituire spazio alla complicità.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: sarà importante non confondere la disponibilità con l’obbligo di dire sempre sì.