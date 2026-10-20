Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 21 ottobre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 21 ottobre 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la settimana comincia con la voglia di rimettere in movimento una situazione che negli ultimi giorni vi ha fatto perdere tempo. Non aspettate che siano gli altri a prendere l’iniziativa: se avete un obiettivo preciso, potete già cominciare a costruire le condizioni per raggiungerlo. Sul lavoro sarà importante scegliere bene le battaglie, evitando di sprecare energie in discussioni che non portano a nulla. In amore, chi vive una relazione dovrebbe ritagliarsi un momento per parlare di ciò che desidera davvero, mentre i single farebbero bene a non giudicare troppo in fretta una nuova conoscenza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 21 ottobre 2026), avete bisogno di certezze, soprattutto quando si tratta di progetti che coinvolgono il futuro e la stabilità personale. Questo lunedì può aiutarvi a individuare una strada più concreta per risolvere una questione pratica o riorganizzare un impegno che vi pesa. Non lasciatevi scoraggiare se i risultati non arrivano immediatamente: la costanza resta uno dei vostri punti di forza. In amore cresce il bisogno di sentirvi considerati attraverso gesti tangibili. Se qualcosa vi ha deluso, provate a spiegarlo senza chiudervi nel silenzio.

GEMELLI

Cari Gemelli, la mente è vivace e le occasioni per confrontarvi con gli altri non mancano. Una notizia o una conversazione potrebbe suggerirvi una possibilità che non avevate ancora preso in considerazione, soprattutto sul piano professionale. Prima di dire sì a tutto, però, fate una selezione: non ogni proposta merita lo stesso investimento di tempo. Nei sentimenti torna il desiderio di movimento e complicità. Le coppie possono ritrovare entusiasmo organizzando qualcosa di diverso dal solito, mentre chi è single dovrebbe frequentare ambienti nuovi e lasciare spazio alla curiosità.

CANCRO

Cari Cancro, l’inizio della settimana vi invita a mettere ordine nelle priorità, senza farvi carico anche delle preoccupazioni di chi vi sta vicino. Potreste dover affrontare una richiesta impegnativa o chiarire un malinteso in ambito professionale: mantenere un atteggiamento disponibile sarà utile, purché non rinunciate a far valere le vostre esigenze. Anche in famiglia è importante trovare il giusto equilibrio tra vicinanza e autonomia. In amore avete bisogno di sentirvi al sicuro, ma non aspettate che sia sempre l’altra persona a intuire i vostri pensieri. Una parola sincera può cambiare il tono della giornata.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 21 ottobre 2026), la voglia di ottenere di più si fa sentire e potrebbe spingervi a riconsiderare un progetto che ultimamente non vi ha dato le soddisfazioni sperate. Non è necessario cambiare tutto da un giorno all’altro: un confronto con una persona competente può aiutarvi a capire dove intervenire. Sul lavoro cercate di valorizzare ciò che sapete fare senza entrare in competizione con chiunque vi circondi. In amore, invece, lasciate cadere per qualche ora il bisogno di avere sempre il controllo della situazione. Un gesto affettuoso, anche semplice, può riavvicinarvi a chi ultimamente vi è sembrato distante.

VERGINE

Cari Vergine, la giornata si apre con la possibilità di sistemare una questione rimasta incompleta. Avete la capacità di individuare gli aspetti da correggere, ma cercate di non perdere troppo tempo su dettagli che non modificano il risultato finale. Una migliore organizzazione degli impegni vi permetterà di recuperare spazio anche per voi stessi. Se dovete prendere una decisione economica o professionale, confrontate le alternative con calma e senza farvi condizionare dalla fretta altrui. In amore è utile allentare le aspettative: non tutto deve seguire un programma preciso perché possa funzionare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: la mente è vivace e le occasioni per confrontarvi con gli altri non mancano.