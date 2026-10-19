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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 20 ottobre 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 20 ottobre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 20 ottobre 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, carica e risolutezza. Nel corso delle prossime ore potrebbe manifestarsi il desiderio di risolvere velocemente una questione in sospeso, ma sarà fondamentale non essere troppo frettolosi. Per quanto riguarda il lavoro, una proposta o un dialogo potrebbero aprire nuove opportunità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 20 ottobre 2026), la giornata incoraggerà l’approccio pratico a varie questioni. Quelle finanziarie e lavorative necessiteranno di focus, specialmente se ci sono trattative o decisioni significative da prendere o portare a termine.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, potrete approfittare di buone abilità comunicative. Una notizia potrebbe cambiare in modo positivo un programma già stabilito. Le coppie potranno ritrovare la leggerezza.

CANCRO

Cari Cancro, potreste sentire la necessità di qualche attimo di calma per riordinare i vostri pensieri. Per quanto riguarda il lavoro, sarà essenziale definire delle priorità. A livello sentimentale, l’onestà potrà favorire il superamento di una distanza emotiva.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 20 ottobre 2026), vivrete una giornata interessante per iniziative personali e ambizioni lavorative. In amore il fascino non mancherà. Le coppie potranno vivere momenti appassionati.

VERGINE

Cari Vergine, una buona organizzazione consentirà di affrontare diversi impegni senza perdere tempo. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe essere necessario correggere un dettaglio o rivedere un progetto, ma questo non rappresenterà necessariamente un problema.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: vivrete una giornata interessante per iniziative personali e ambizioni lavorative.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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