Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 19 ottobre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 19 ottobre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata vi invita a mettere in primo piano una decisione che riguarda i vostri desideri. Potreste aver cercato di conciliare troppe esigenze diverse, arrivando a rimandare una scelta per paura di scontentare qualcuno. Ora è importante capire quali condizioni vi permettono di stare bene e comunicarle con chiarezza. Nel lavoro, un accordo può essere rivisto in modo vantaggioso se saprete esporre le vostre ragioni. In amore, la complicità cresce quando smettete di dare per scontato ciò che l’altro prova. Chi è single dovrebbe frequentare persone con cui può sentirsi libero di essere se stesso.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 19 ottobre 2026), la vostra attenzione si concentra su un obiettivo che non siete disposti ad abbandonare facilmente. Potrebbe trattarsi di un progetto professionale o di una questione personale che richiede ancora un po’ di pazienza. Le stelle vi consigliano di scegliere con cura le vostre mosse, evitando di rivelare ogni intenzione prima del momento opportuno. Sul lavoro, la strategia sarà più efficace dello scontro diretto. In amore, un sentimento può diventare più profondo se lasciate cadere qualche difesa. Non occorre avere sempre il controllo della situazione per sentirsi al sicuro in una relazione.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di libertà e di nuove esperienze torna a farsi sentire con forza. Potreste iniziare a organizzare un viaggio, valutare un’attività diversa o riprendere un progetto che avevate accantonato per mancanza di tempo. Anche se non potete cambiare tutto immediatamente, fare il primo passo vi aiuterà a ritrovare entusiasmo. Nel lavoro, un confronto con una persona che ha una visione diversa dalla vostra può aprire prospettive interessanti. In amore, il clima favorisce gli incontri spontanei e le iniziative fuori programma. Le coppie possono ritrovare slancio condividendo un desiderio che avevano trascurato.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il momento di valutare con attenzione quanto avete ottenuto e quali obiettivi richiedono ancora un investimento di energie. Una questione professionale potrebbe richiedere una revisione dei tempi, ma non dovete interpretare ogni rallentamento come un insuccesso. Organizzate le priorità e cercate di non accollarvi responsabilità che possono essere condivise. Anche una pausa ben scelta può aiutarvi a lavorare meglio. In amore, provate a lasciare fuori dalla porta le preoccupazioni pratiche: chi vi sta vicino ha bisogno di sentire che esiste uno spazio dedicato ai sentimenti, non soltanto ai doveri.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 19 ottobre 2026), un’idea originale può diventare il punto di partenza per una novità interessante, a condizione che sappiate trasformarla in un progetto realizzabile. Il confronto con una persona competente vi aiuterà a individuare i passaggi necessari e a evitare qualche errore di valutazione. Non abbiate paura di cambiare metodo se quello abituale non funziona più. In amore, potreste sentire il bisogno di maggiore chiarezza su un rapporto o su una promessa rimasta vaga. Parlate apertamente, senza trasformare la richiesta di spiegazioni in una prova di forza. La sincerità può restituirvi leggerezza.

PESCI

Cari Pesci, la giornata vi invita a recuperare fiducia nelle vostre sensazioni, senza però rinunciare al buon senso. Una questione personale potrebbe apparire meno complicata quando smetterete di immaginare tutti i possibili ostacoli e comincerete ad affrontare quello più vicino. Nel lavoro, una buona intuizione può aiutarvi a risolvere un problema, mentre per le decisioni pratiche sarà importante controllare le informazioni con attenzione. In amore, lasciate spazio alla dolcezza e non abbiate paura di mostrare quanto tenete a una persona. Un gesto inatteso può rendere speciale anche una giornata ordinaria.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: la vostra attenzione si concentra su un obiettivo che non siete disposti ad abbandonare facilmente.