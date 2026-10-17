Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 18 ottobre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 18 ottobre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una decisione personale potrebbe diventare più urgente. Per quanto riguarda il lavoro, un confronto può aiutarvi a ridefinire un accordo o a trovare una soluzione più equilibrata per tutti. In amore, torna il bisogno di sentirvi scelti e ascoltati.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 18 ottobre 2026), la vostra capacità di osservazione sarà particolarmente utile. Lavoro? Un confronto riservato potrebbe aiutarvi a chiarire un dubbio o a preparare un’iniziativa futura.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di cambiare prospettiva può spingervi a riprendere un interesse che avevate trascurato. Una proposta sul lavoro potrebbe richiedere un investimento di tempo maggiore del previsto. La giornata favorisce la leggerezza e il desiderio di condividere qualcosa di divertente.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le responsabilità sono tante, ma non tutte devono essere affrontate nello stesso momento. Amore? Concedete più spazio alla vita privata. Basta stare lì a lavorare…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 18 ottobre 2026), un’intuizione può diventare il punto di partenza per qualcosa di interessante. In amore, avete bisogno di un rapporto che lasci spazio alla libertà.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità vi aiuta a cogliere un cambiamento nell’atteggiamento di una persona. Lavoro? Una situazione che richiede fantasia e capacità di ascolto potrebbe mettervi in luce, mentre per le questioni burocratiche conviene procedere con metodo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: la sensibilità vi aiuta a cogliere un cambiamento nell’atteggiamento di una persona a voi vicina.