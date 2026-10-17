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Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 18 ottobre 2026

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 18 ottobre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 18 ottobre 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, avete bisogno di vedere risultati concreti. Prima di affrontare un confronto, scegliete con cura le parole: essere diretti non significa dover essere bruschi. Chi è single dovrebbe concedersi la possibilità di conoscere qualcuno senza fare confronti con il passato. Recente e non.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 18 ottobre 2026), potreste essere chiamati a valutare un’alternativa. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra affidabilità sarà importante per gestire una richiesta delicata o recuperare un piccolo ritardo.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, le idee si moltiplicano e con esse cresce il desiderio di sperimentare. In amore, la comunicazione torna protagonista: una domanda fatta al momento giusto può avvicinarvi a qualcuno…

CANCRO

Cari Cancro, un incarico potrebbe richiedere maggiore autonomia: fidatevi delle vostre capacità e non cercate continue conferme. Chi è solo potrebbe riscoprire interesse per una persona con cui esiste già una certa confidenza… Datevi una chance.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 18 ottobre 2026), nel corso del fine settimana potreste accorgervi che un obiettivo importante richiede un passaggio intermedio. Capitolo lavoro: dimostrate quanto valete attraverso la qualità di ciò che fate.

VERGINE

Cari Vergine, un programma da rivedere, una pratica da completare o una questione organizzativa possono finalmente trovare una direzione più chiara. Per quanto riguarda il lavoro, una richiesta formulata con precisione sarà più efficace di una lunga spiegazione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: una giornata utile per recuperare il controllo di una situazione particolare…

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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