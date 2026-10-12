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Oroscopo

L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 12 al 18 ottobre 2026) per tutti i segni

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Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 12 al 18 ottobre 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 12 al 18 ottobre 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 12 al 18 ottobre 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, la settimana parte con una certa voglia di reagire e di recuperare terreno. In amore è importante parlare con chiarezza: chi vive una relazione stabile potrebbe avere bisogno di maggiore attenzione da parte del partner. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano occasioni per dimostrare quanto si vale.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, giornate dedicate alla concretezza. Dopo alcune settimane caratterizzate da pensieri e responsabilità, sarà possibile recuperare maggiore tranquillità. Il lavoro richiede pazienza. Non tutto si risolverà nei tempi desiderati, ma alcuni segnali saranno incoraggianti.

GEMELLI

Cari Gemelli, settimana dinamica con diversi stimoli e la possibilità di incontrare persone nuove. In amore il dialogo sarà il vero punto di forza. Per quanto riguarda il lavoro, sarà utile concentrarsi sulle priorità senza disperdere energie in troppi progetti contemporaneamente. La fortuna accompagnerà chi avrà il coraggio di uscire dalla propria routine.

CANCRO

Cari Cancro, avete bisogno di recuperare serenità. In amore potrebbe essere arrivato il momento di esprimere un desiderio che viene tenuto nascosto da troppo tempo. Per quanto riguarda il lavoro, sarà necessario mantenere la calma davanti a qualche ritardo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 12 al 18 ottobre 2026), tornate protagonisti e sentite crescere il desiderio di fare qualcosa di importante. Capitolo lavoro: questa settimana può offrire una buona occasione per mostrare capacità e autorevolezza.

VERGINE

Cari Vergine, le idee diventano più ordinate e sarà più facile capire quali situazioni meritano ancora energia e quali, invece, devono essere lasciate andare. Per quanto riguarda il lavoro, concretezza. Un progetto iniziato tempo fa potrebbe tornare al centro dell’attenzione.

BILANCIA

Cari Bilancia, cercate equilibrio nei rapporti. In questa settimana potrebbe diventare evidente che alcune relazioni hanno bisogno di maggiore sincerità. Per quanto riguarda il lavoro, sarà importante non assumersi responsabilità che spettano ad altri.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, fase intensa. In amore emergono sentimenti profondi e potrebbe esserci una scelta da compiere. Capitolo lavoro: è una settimana utile per strategie e decisioni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, l’amore beneficia di un atteggiamento più aperto: le coppie possono organizzare qualcosa di piacevole insieme. Nel lavoro cresce la motivazione. La fortuna premia l’iniziativa e il coraggio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, settimana all’insegna della responsabilità, ma con qualche soddisfazione in più. Lavoro? Questa è una fase interessante per organizzare i prossimi mesi.

ACQUARIO

Cari Acquario, la settimana può portare il desiderio di cambiare abitudini, frequentazioni o persino prospettive professionali. Lavoro? Arrivano idee interessanti, ma bisogna trasformarle in programmi concreti.

PESCI

Cari Pesci, in amore le emozioni sono intense e possono aiutare a superare una distanza o un’incomprensione. Per quanto riguarda il lavoro, l’intuizione rappresenta un punto di forza, soprattutto quando bisogna trovare una soluzione originale.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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