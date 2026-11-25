Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 26 novembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 26 novembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, un interesse coltivato nel tempo può diventare una fonte di nuove opportunità. Potreste avvicinarvi a un ambiente diverso dal solito oppure ritrovare il piacere di dedicarvi a un’attività che avevate trascurato. Nel lavoro le relazioni sono importanti, ma non dovete accettare condizioni poco equilibrate pur di mantenere la pace. In amore cresce il bisogno di chiarezza: una scelta condivisa può rafforzare il legame, mentre chi è solo dovrebbe evitare aspettative troppo rigide.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 26 novembre 2026), la necessità di fare ordine in una situazione complessa riguarda soprattutto le questioni professionali e finanziarie. Potreste decidere di cambiare metodo, rivedere una collaborazione o affrontare un argomento che finora avete preferito lasciare in sospeso. La prudenza resta indispensabile, ma non deve impedirvi di cogliere un’occasione. In amore si apre uno spazio per maggiore intimità: parlare apertamente delle proprie paure può rendere un rapporto più solido.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, una nuova esperienza può aiutarvi a ritrovare entusiasmo e a considerare possibilità che prima non avevate preso in esame. Nel lavoro sono favoriti i contatti con persone lontane dal vostro ambiente abituale, così come lo studio e l’aggiornamento professionale. Cercate di non sottovalutare gli aspetti organizzativi di un cambiamento. In amore la voglia di condividere cresce: una passione comune può diventare il punto di partenza per ritrovare complicità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, un obiettivo concreto richiede costanza, ma anche la capacità di riconoscere quando è necessario modificare il programma. Nel lavoro potreste occuparvi di una questione amministrativa, di una responsabilità aggiuntiva o di un accordo da definire. Non lasciate che il senso del dovere assorba tutte le vostre energie. In amore serve maggiore disponibilità a manifestare i sentimenti: chi vi è vicino ha bisogno di percepire anche il vostro lato più affettuoso.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 26 novembre 2026), la voglia di sperimentare può portarvi verso un progetto originale o una collaborazione insolita. Nel lavoro le idee innovative sono un vantaggio, ma per convincere gli altri dovrete spiegare con precisione quali risultati intendete ottenere. Anche le amicizie possono riservare occasioni interessanti e nuovi stimoli. In amore cercate un rapporto che rispetti la vostra individualità: non rinunciate alla libertà, ma evitate di confondere l’indipendenza con il distacco.

PESCI

Cari Pesci, una maggiore fiducia nelle vostre intuizioni può aiutarvi a superare un’incertezza. Nel lavoro potreste trovare una soluzione creativa a un problema oppure ricevere un apprezzamento per una qualità che non avevate mai considerato un vero punto di forza. È importante, però, dare concretezza alle idee e non rimandare le questioni pratiche. In amore c’è bisogno di sensibilità e ascolto: un rapporto può diventare più intenso quando si smette di nascondere ciò che si prova.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: una maggiore fiducia nelle vostre intuizioni può aiutarvi a superare un’incertezza.