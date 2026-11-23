Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 23 al 29 novembre 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 23 al 29 novembre 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 23 al 29 novembre 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, la settimana partirà con una grande voglia di fare. Dopo un periodo nel quale potreste aver avuto la sensazione di dover aspettare troppo, finalmente qualcosa comincia a muoversi. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere una proposta oppure avere l’occasione di dimostrare quanto valete. Il fine settimana sarà ideale per recuperare entusiasmo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, periodo caratterizzato dalla concretezza. Avete bisogno di certezze e potreste diventare particolarmente selettivi nei rapporti personali. Le questioni economiche richiedono prudenza.

GEMELLI

Cari Gemelli, molti di voi potrebbero trovarsi a gestire diversi impegni contemporaneamente. Tra martedì e giovedì potreste ricevere una notizia che aspettavate da tempo. In amore c’è bisogno di sincerità.

CANCRO

Cari Cancro, potreste iniziare la settimana con qualche dubbio. Per quanto riguarda il lavoro, potreste avere bisogno di maggiore sicurezza prima di accettare una nuova responsabilità. Non abbiate fretta. Nel weekend arriverà maggiore serenità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 23 al 29 novembre 2026), nel corso delle prossime ore avrete una maggiore consapevolezza delle vostre capacità e questo potrebbe portarvi a prendere una decisione che rimandavate da tempo. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ottenere un riconoscimento.

VERGINE

Cari Vergine, la settimana potrebbe essere caratterizzata da numerosi impegni e sarà fondamentale stabilire le priorità. Per quanto riguarda il lavoro, siete in una fase nella quale la precisione può fare la differenza. La parte finale della settimana sarà più leggera.

BILANCIA

Cari Bilancia, settimana interessante soprattutto sul piano delle relazioni. Nel corso delle prossime ore potreste ricevere un invito. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione a non accettare troppi incarichi contemporaneamente.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, avrete una percezione molto lucida delle persone che vi circondano. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe arrivare una svolta, soprattutto se avete lavorato a lungo dietro le quinte. Il weekend sarà il momento migliore per prendere una decisione importante.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, la settimana favorisce i nuovi progetti, i viaggi, gli incontri e tutto ciò che permette di uscire dalla routine. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe arrivare una proposta interessante. La fortuna sarà legata soprattutto alla capacità di cogliere le opportunità senza lasciarsi frenare dalla paura.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, settimana importante per il futuro. Potreste essere chiamati a prendere una decisione lavorativa. La pazienza sarà la vostra migliore alleata. Nel fine settimana ritroverete maggiore tranquillità.

ACQUARIO

Cari Acquario, potreste essere protagonisti di una settimana ricca di idee. La vostra mente sarà particolarmente attiva. Per quanto riguarda il lavoro, non abbiate paura di proporre soluzioni diverse dal solito. Tra venerdì e domenica potrebbe arrivare una notizia o un incontro inatteso.

PESCI

Cari Pesci, nel corso di questa settimana di fine novembre sarete in grado di comprendere facilmente le intenzioni degli altri. Per quanto riguarda il lavoro, una questione che vi preoccupa potrebbe trovare una soluzione grazie all’aiuto di una persona fidata.

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