Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 23 novembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 23 novembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, un desiderio di cambiamento può riguardare il lavoro, ma anche il modo in cui gestisci le relazioni. Potresti accorgerti che una collaborazione non è più equilibrata oppure che alcune persone occupano troppo spazio nelle tue decisioni. È importante stabilire con serenità ciò che vuoi, senza sentirti obbligato a compiacere tutti. Le attività creative e gli interessi personali possono regalarti soddisfazioni. In amore c’è bisogno di autenticità: una conoscenza può diventare più interessante se lasci cadere qualche difesa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 23 novembre 2026), hai la possibilità di affrontare una situazione delicata con maggiore lucidità. Nel lavoro potrebbe essere necessario rivedere una strategia, valutare una proposta o prendere le distanze da una dinamica poco produttiva. Non lasciarti coinvolgere in discussioni che non portano risultati: la tua energia deve essere indirizzata verso obiettivi concreti. Anche le questioni finanziarie richiedono attenzione. In amore vuoi andare a fondo e non ti accontenti delle apparenze. Un chiarimento può aiutarti a capire quanto un legame sia davvero solido.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di allargare i tuoi orizzonti può tradursi in un’opportunità interessante. Un’esperienza formativa, un contatto professionale o un progetto legato a un ambiente diverso dal tuo potrebbe stimolare nuove ambizioni. Non limitarti a immaginare quello che vorresti fare: comincia a individuare i passaggi necessari per realizzarlo. In amore è importante condividere anche le aspirazioni, non soltanto il tempo libero. Chi è solo potrebbe sentirsi attratto da una persona con una storia e una mentalità molto diverse.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una responsabilità che hai assunto da tempo potrebbe richiedere una nuova organizzazione. Nel lavoro non mancano gli impegni, ma è necessario distinguere quelli davvero importanti da quelli che possono essere affidati ad altri. Una questione economica o burocratica può trovare una soluzione attraverso un controllo attento dei dettagli. Cerca di non trascurare la vita privata per inseguire ogni obiettivo. In amore hai bisogno di recuperare un po’ di calore: mostrare le emozioni non significa perdere il controllo della situazione.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 23 novembre 2026), la tua originalità può diventare un vantaggio, soprattutto se hai la possibilità di lavorare con persone aperte alle novità. Un progetto creativo o un’idea che inizialmente sembrava difficile da realizzare potrebbe trovare interlocutori interessati. Prima di procedere, però, sarà importante definire tempi e responsabilità. Sul piano personale hai voglia di ampliare le conoscenze e frequentare ambienti diversi. In amore non ami i vincoli eccessivi, ma una maggiore disponibilità al dialogo può rendere più forte anche il bisogno di indipendenza.

PESCI

Cari Pesci, una questione emotiva può finalmente essere osservata da una prospettiva diversa. Hai bisogno di ritrovare fiducia nelle tue capacità e di non lasciare che qualche delusione condizioni le scelte future. Nel lavoro può emergere un’occasione per mettere a frutto creatività e intuito, soprattutto in un’attività che richiede sensibilità e immaginazione. Cerca però di essere concreto quando si tratta di definire impegni e condizioni. In amore desideri un legame sincero, nel quale non ci sia bisogno di nascondere le proprie fragilità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: la tua originalità può diventare un vantaggio.