Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 22 novembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 22 novembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso della giornata di oggi, 22 novembre, un desiderio personale torna in primo piano. Le relazioni lavorative possono offrire occasioni interessanti. In amore si apre uno spazio favorevole per ritrovare intesa e romanticismo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 22 novembre 2026), la vostra attenzione si concentra su ciò che deve essere trasformato. Per quanto riguarda il lavoro, nel corso delle prossime ore agite con prudenza, specialmente se dovete discutere condizioni economiche o assumere nuovi impegni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, una prospettiva nuova durante la giornata di oggi, 22 novembre, può restituirvi entusiasmo e voglia di mettervi alla prova. Per quanto riguarda il lavoro, potreste valutare un cambiamento o un progetto parallelo. Le coppie dovrebbero evitare di limitarsi alla routine.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una questione legata alla vostra posizione lavorativa o alle responsabilità quotidiane richiede una valutazione lucida. In amore provate a non nascondere tutto dietro il lavoro e gli impegni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 22 novembre 2026), la voglia di indipendenza può spingervi a cercare nuove soluzioni. Capitolo lavoro: un progetto fuori dagli schemi può attirare l’attenzione, ma dovrete essere pronti a spiegare con chiarezza i vantaggi della vostra proposta.

PESCI

Cari Pesci, la creatività può aiutarvi a trovare una via d’uscita da una situazione che sembrava poco stimolante. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere un incarico diverso dal solito oppure avere l’occasione di mostrare una capacità che finora è rimasta in secondo piano.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la creatività può aiutarvi a trovare una via d’uscita da una situazione che sembrava poco stimolante.