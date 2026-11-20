Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 20 novembre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 20 novembre 2026:

Ariete

Cari Ariete, un’iniziativa personale può diventare il punto di partenza per una fase più dinamica. Hai voglia di dimostrare quanto vali e potresti sentire che alcune situazioni non sono più adatte alle tue ambizioni. Nel lavoro è importante scegliere con cura le parole, soprattutto nei rapporti con chi ha un ruolo decisionale. Una proposta merita di essere approfondita, ma senza lasciarsi trascinare dall’impazienza. In amore cerca di non dare per scontato l’affetto di chi ti è vicino: anche una piccola attenzione può fare la differenza.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il bisogno di sicurezza si accompagna a una maggiore attenzione verso il tuo equilibrio personale. Potresti decidere di modificare alcune abitudini, dedicare più tempo alla casa o affrontare una questione pratica che hai rimandato. Nel lavoro la pazienza viene premiata, soprattutto se stai costruendo qualcosa che richiede continuità. Non è necessario accelerare i tempi per ottenere conferme. In amore desideri rapporti affidabili e privi di ambiguità: una scelta condivisa può rafforzare la fiducia nella coppia.

Gemelli

Cari Gemelli, la vita sociale può riservare incontri piacevoli e occasioni utili anche per il lavoro. Hai una buona capacità di mettere in comunicazione persone e idee, e questo può favorire una collaborazione o una proposta inattesa. Cerca soltanto di non assumere troppi impegni contemporaneamente: la curiosità è una qualità, ma va accompagnata da un po’ di disciplina. In amore il dialogo può riaccendere l’interesse. Chi è solo potrebbe sentirsi attratto da una persona originale, capace di sorprendere e rompere la monotonia.

Cancro

Cari Cancro, una questione legata alla gestione delle risorse o all’organizzazione familiare può richiedere una decisione. Non affrontarla con preoccupazione eccessiva: hai la possibilità di trovare un compromesso soddisfacente, soprattutto se coinvolgi anche le persone interessate. Nel lavoro è importante non confondere la disponibilità con l’obbligo di dire sempre sì. Impara a riconoscere le tue priorità. In amore puoi recuperare un’intesa importante attraverso una maggiore apertura. Le emozioni vanno condivise, non custodite sempre in silenzio.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 20 novembre 2026), hai bisogno di risultati e di riconoscimenti, ma il percorso più efficace passa attraverso la collaborazione. Una persona potrebbe appoggiarti in un progetto o aiutarti a superare un ostacolo professionale. Non sottovalutare un confronto con chi ha competenze diverse dalle tue: può offrirti un punto di vista prezioso. Le questioni economiche richiedono una gestione equilibrata, senza rinunciare a qualche piacere ma evitando gli eccessi. In amore cresce il desiderio di intensità. Una nuova attrazione può rimettere in movimento i sentimenti.

Vergine

Cari Vergine, una situazione che sembrava complicata può diventare più gestibile grazie a una scelta concreta. Nel lavoro hai la possibilità di correggere un errore, completare un’attività o riorganizzare un progetto secondo criteri più efficaci. Non lasciarti bloccare dalla paura di non raggiungere subito la perfezione. Anche nei rapporti personali può essere utile alleggerire le aspettative e concedere agli altri un margine di libertà. In amore la spontaneità vale più di un lungo elenco di ragioni: prova a lasciarti coinvolgere senza programmare ogni passaggio.

Bilancia

Cari Bilancia, il desiderio di rinnovamento può riguardare sia la vita privata sia il lavoro. Potresti sentire la necessità di cambiare ambiente, recuperare un’attività creativa o dedicarti a qualcosa che ti faccia sentire nuovamente protagonista. Una collaborazione professionale può crescere, ma richiede una definizione precisa degli obiettivi. In amore hai bisogno di reciprocità e di un rapporto nel quale le decisioni siano condivise. Chi è solo può trovare interessante una persona conosciuta attraverso amici o frequentazioni comuni.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, alcune ambizioni stanno prendendo una forma più precisa e questo ti permette di capire quali passi compiere. Nel lavoro potresti dover affrontare una trattativa, una questione di responsabilità o un confronto con una persona autorevole. Mantieni la calma e non rivelare tutte le tue intenzioni prima di avere un quadro completo. Sul piano economico è preferibile procedere con prudenza. In amore vuoi certezze profonde, ma non puoi costruirle soltanto mettendo alla prova l’altro: serve fiducia reciproca.

Sagittario

Cari Sagittario, una nuova esperienza può aiutarti a recuperare entusiasmo e a guardare con maggiore fiducia al futuro. Sono favoriti i contatti con persone lontane, le attività culturali e i progetti che ampliano le tue competenze. Nel lavoro una possibilità interessante può richiedere un investimento di tempo e impegno: valuta bene le condizioni prima di decidere. In amore hai bisogno di una persona che sappia accompagnarti senza limitare i tuoi desideri. Le coppie possono ritrovare sintonia attraverso un obiettivo comune.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, è una fase utile per fare chiarezza su una questione che riguarda il tuo ruolo o la gestione delle responsabilità. Nel lavoro potresti dover rivedere un accordo, affrontare un passaggio burocratico o chiedere maggiore precisione su alcune condizioni. La tua capacità di pianificare sarà determinante, ma non trascurare il riposo e gli interessi personali. In amore è importante non lasciare che il senso del dovere prenda il sopravvento. Mostrare affetto non significa perdere autorevolezza, ma rendere più forte un legame.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 20 novembre 2026), le idee arrivano in modo rapido e possono portarti a immaginare soluzioni diverse dal passato. Un progetto tecnologico, un’attività di gruppo o una collaborazione con persone intraprendenti potrebbe stimolare la tua creatività. Nel lavoro sarà importante spiegare con chiarezza ciò che vuoi realizzare, perché non tutti riescono a seguire immediatamente il tuo ragionamento. In amore desideri un rapporto basato sulla complicità e sul rispetto degli spazi individuali. Una conoscenza nata in amicizia può acquistare un’intensità inattesa.

Pesci

Cari Pesci, la sensibilità ti aiuta a comprendere meglio le persone e a cogliere opportunità che non sono immediatamente evidenti. Nel lavoro puoi distinguerti in un’attività che richiede immaginazione, capacità di ascolto o attenzione ai dettagli. Non sottovalutare però l’importanza di organizzare bene le risorse: anche il progetto più ispirato ha bisogno di una struttura. In amore hai voglia di sincerità e di emozioni condivise. Un rapporto può diventare più profondo se trovi il coraggio di esprimere un desiderio che finora hai tenuto per te.