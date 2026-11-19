Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 19 novembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 19 novembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le relazioni diventano un elemento centrale e possono portare occasioni interessanti, sia nella vita privata sia nell’attività professionale. Una collaborazione potrebbe rivelarsi più utile del previsto, a condizione che ruoli e aspettative siano definiti con chiarezza. È importante non sacrificare le tue esigenze soltanto per mantenere la tranquillità intorno a te. In amore c’è spazio per recuperare complicità, organizzare qualcosa di piacevole o dare una possibilità a una conoscenza che sta diventando più significativa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 19 novembre 2026), la tua capacità di osservazione può aiutarti a comprendere meglio una situazione che richiede discrezione. Nel lavoro non è necessario rendere pubbliche tutte le tue intenzioni: prima di prendere posizione, raccogli informazioni e valuta con attenzione le alternative. Anche le spese e gli accordi economici meritano un controllo accurato. In amore, invece, è importante non confondere la prudenza con la distanza. Se una persona ti interessa, lascia emergere ciò che provi senza aspettare sempre che sia l’altro a fare il primo passo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, si risveglia il desiderio di ampliare i tuoi orizzonti, imparare qualcosa di nuovo e confrontarti con realtà differenti. Un progetto legato a uno studio, a un viaggio o a una collaborazione esterna può diventare particolarmente stimolante. Nel lavoro, tuttavia, l’entusiasmo deve essere accompagnato da una pianificazione realistica: controlla tempi e risorse prima di assumere nuovi impegni. In amore è importante condividere aspirazioni e interessi, senza rinunciare agli spazi personali che consideri indispensabili.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le questioni pratiche richiedono organizzazione e senso delle priorità. Potresti dover rivedere la distribuzione delle responsabilità oppure affrontare una spesa che non avevi programmato, ma la tua concretezza sarà un vantaggio. Nel lavoro non sottovalutare il contributo di chi ti affianca: una buona collaborazione può alleggerire il carico e migliorare i risultati. In amore prova a mostrare più apertamente il tuo lato affettuoso. Non sempre chi ti sta accanto riesce a interpretare il tuo silenzio come una forma di attenzione.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 19 novembre 2026), nuove idee e stimoli possono arrivare attraverso amicizie, gruppi di lavoro o conoscenze nate in contesti insoliti. È un periodo interessante per sperimentare, soprattutto se senti che alcune abitudini non rispecchiano più i tuoi desideri. Sul piano professionale una proposta originale merita di essere approfondita, senza però trascurare gli aspetti organizzativi. In amore hai bisogno di un rapporto che sappia rispettare la tua indipendenza. La complicità cresce quando nessuno cerca di imporre all’altro regole troppo rigide.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità può trasformarsi in un punto di forza, soprattutto nelle attività che richiedono creatività, intuizione e capacità di comprendere le persone. Nel lavoro potresti ricevere un riscontro incoraggiante oppure accorgerti che una tua qualità sta finalmente trovando spazio. Non lasciare però che l’entusiasmo ti porti a trascurare gli aspetti più concreti di un progetto. In amore è il momento di cercare autenticità: le relazioni più promettenti sono quelle in cui puoi mostrarti senza dover interpretare una parte.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 19 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la sensibilità può trasformarsi in un punto di forza.