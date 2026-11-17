Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 18 novembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 18 novembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le relazioni con gli altri diventano centrali. Lavoro? Una collaborazione, una proposta o un confronto costruttivo meritano attenzione, purché siano chiari i ruoli e gli obiettivi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 18 novembre 2026), la vostra capacità di osservazione vi permette di cogliere aspetti che ad altri sfuggono. Per quanto riguarda il lavoro puoi affrontare una questione delicata con lucidità, soprattutto se eviti reazioni impulsive.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, un desiderio di movimento può portarvi a cercare nuovi stimoli. Per quanto riguarda il lavoro, le idee non mancano e potreste individuare una strada alternativa per raggiungere un obiettivo importante.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le responsabilità non vi spaventano, ma è importante capire quali impegni meritano davvero la vostra attenzione. Per quanto riguarda il lavoro, potreste dover rivedere una distribuzione di compiti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 18 novembre 2026), avete bisogno di sentirvi liberi di sperimentare e di dare spazio a idee che non sempre trovano subito comprensione. Per quanto riguarda il lavoro, una soluzione originale può portare ad una svolta.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità può diventare una risorsa preziosa. Per quanto riguarda il lavoro, nel corso delle prossime ore potreste ricevere un apprezzamento o accorgervi che un talento finora poco valorizzato merita maggiore attenzione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: avete bisogno di sentirvi liberi di sperimentare.