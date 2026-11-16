Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 17 novembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 17 novembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le relazioni con gli altri diventano centrali e possono aprire prospettive interessanti anche sul piano professionale. Una collaborazione, una proposta o un confronto costruttivo meritano attenzione, purché siano chiari i ruoli e gli obiettivi. È importante non sacrificare sempre le tue esigenze per mantenere la tranquillità. In amore puoi recuperare complicità attraverso piccoli gesti e momenti condivisi. Chi è solo dovrebbe frequentare ambienti nuovi, senza partire con aspettative troppo rigide.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 17 novembre 2026), la tua capacità di osservazione ti permette di cogliere aspetti che ad altri sfuggono, ma attenzione a non trasformare ogni dubbio in un motivo di preoccupazione. Nel lavoro puoi affrontare una questione delicata con lucidità, soprattutto se eviti reazioni impulsive. Le finanze richiedono qualche valutazione attenta, in particolare per le spese non indispensabili. In amore è tempo di distinguere tra ciò che temi e ciò che accade davvero: la fiducia si costruisce anche attraverso il dialogo.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, un desiderio di movimento può portarti a cercare nuovi stimoli, attraverso un viaggio, un corso o un progetto diverso dal solito. Nel lavoro le idee non mancano e potresti individuare una strada alternativa per raggiungere un obiettivo. Prima di prendere decisioni, però, verifica tempi e possibilità concrete. In amore hai bisogno di condividere esperienze e interessi, senza sentirti limitato. Le coppie possono ritrovare entusiasmo organizzando qualcosa di diverso dalla solita routine.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le responsabilità non ti spaventano, ma è importante capire quali impegni meritano davvero la tua attenzione. Nel lavoro potresti dover rivedere una distribuzione di compiti o affrontare una questione organizzativa: non esitare a chiedere collaborazione quando serve. Anche sul piano economico è preferibile procedere con metodo, senza fretta. In amore la concretezza è apprezzata, ma non dimenticare il valore delle parole affettuose. Un gesto semplice può chiarire molto più di un lungo discorso.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 17 novembre 2026), hai bisogno di sentirti libero di sperimentare e di dare spazio a idee che non sempre trovano subito comprensione. Nel lavoro una soluzione originale può distinguerti, soprattutto se riesci a trasformarla in un progetto realizzabile. Le amicizie e le conoscenze possono offrire occasioni interessanti, anche lontano dal tuo ambiente abituale. In amore è importante trovare un equilibrio tra indipendenza e presenza: chi ti sta accanto deve comprendere i tuoi spazi, ma anche sentirsi coinvolto.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità può diventare una risorsa preziosa, soprattutto nelle attività che richiedono immaginazione, intuito e capacità di comprendere gli altri. Nel lavoro potresti ricevere un apprezzamento o accorgerti che un talento finora poco valorizzato merita maggiore attenzione. Cerca però di non rimandare le decisioni pratiche. In amore hai bisogno di sincerità e di un legame nel quale sentirti accolto senza dover nascondere le tue fragilità. Un chiarimento può riportare serenità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: hai bisogno di sentirti libero di sperimentare e di dare spazio a idee che non sempre trovano subito comprensione.