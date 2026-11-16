Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 16 novembre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 16 novembre 2026:

Ariete

Cari Ariete, una questione legata alla tua autonomia può diventare centrale nelle prossime scelte. Hai voglia di gestire le situazioni senza interferenze, ma non sempre procedere da solo è la soluzione migliore. Nel lavoro un confronto con un collega o un collaboratore può aiutarti a individuare una strada più efficace. Cerca di non reagire con impazienza davanti a un rallentamento. In amore hai bisogno di sentirti desiderato e apprezzato: una relazione può ritrovare slancio attraverso una maggiore disponibilità a condividere anche le piccole cose.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la capacità di amministrare con prudenza le tue risorse sarà particolarmente utile. Potresti dover affrontare una spesa oppure prendere una decisione che riguarda un acquisto importante, ma hai tutto l’interesse a valutare con calma le alternative. Nel lavoro una persona potrebbe chiederti un aiuto o proporti una collaborazione basata sulla fiducia reciproca. Non sottovalutare queste occasioni. In amore c’è desiderio di tranquillità, ma anche di qualche novità: un’esperienza diversa dal solito può ravvivare la vita di coppia.

Gemelli

Cari Gemelli, una notizia può modificare un programma oppure spingerti a considerare un’opportunità che non avevi previsto. La tua rapidità mentale ti permette di adattarti, ma sarà importante non prendere decisioni soltanto sull’onda dell’entusiasmo. Nel lavoro sono favoriti gli incontri, le presentazioni e le attività che richiedono capacità di persuasione. Anche la vita sentimentale può riservare sviluppi interessanti: una conoscenza potrebbe diventare più coinvolgente, mentre chi è in coppia dovrebbe ritrovare il piacere di fare progetti insieme.

Cancro

Cari Cancro, hai bisogno di recuperare una maggiore tranquillità interiore e di non lasciare che le preoccupazioni condizionino ogni scelta. Una questione pratica può essere risolta con l’aiuto di una persona fidata, purché tu riesca a chiedere sostegno senza sentirti in debito. Nel lavoro è utile chiarire quali siano le tue reali possibilità di crescita e non accontentarti di riconoscimenti soltanto verbali. In amore il desiderio di stabilità è forte: i rapporti sinceri possono consolidarsi, mentre una nuova conoscenza richiede tempo e delicatezza.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 16 novembre 2026), un progetto ambizioso può tornare in primo piano e offrirti l’occasione di dimostrare le tue capacità. Potresti avere un confronto con una figura autorevole oppure ricevere una richiesta che mette alla prova la tua preparazione. Affronta tutto con sicurezza, senza sottovalutare il valore della collaborazione. Anche sul piano personale c’è bisogno di riconoscimento: desideri sentirti importante per qualcuno e non soltanto cercato quando serve. In amore la passione può essere protagonista, ma dovrai lasciare spazio anche alle esigenze del partner.

Vergine

Cari Vergine, una situazione che richiede pazienza può finalmente diventare più comprensibile. Hai bisogno di raccogliere informazioni, confrontare le possibilità e scegliere la strada più adatta, senza farti condizionare dalle aspettative altrui. Nel lavoro può essere utile aggiornare una competenza o approfondire un argomento che in futuro potrebbe offrirti nuove opportunità. In amore cerca di non rifugiarti sempre nella razionalità: qualche volta un gesto spontaneo vale più di una lunga riflessione. Chi è solo può avvicinarsi a una persona attraverso un interesse comune.

Bilancia

Cari Bilancia, il desiderio di bellezza e armonia può spingerti a dedicare maggiore attenzione all’ambiente in cui vivi e alle persone che frequenti. Un progetto creativo o un’attività culturale possono restituirti entusiasmo. Nel lavoro una collaborazione richiede equilibrio, ma non devi essere sempre tu a trovare una mediazione: anche gli altri devono assumersi le proprie responsabilità. In amore è possibile recuperare un’intesa attraverso una maggiore vicinanza emotiva. I single potrebbero scoprire un’affinità interessante con una persona apparentemente molto diversa.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, una decisione che riguarda il tuo futuro professionale può richiedere una riflessione approfondita. Hai intuito e determinazione, ma è importante non confondere il desiderio di cambiamento con la necessità di agire immediatamente. Una strategia ben preparata può offrirti risultati più solidi. Sul piano personale potresti sentire il bisogno di allontanarti da qualche situazione troppo dispersiva. In amore cerchi intensità e lealtà: chi ha una relazione importante dovrebbe trovare il coraggio di affrontare anche gli argomenti più delicati.

Sagittario

Cari Sagittario, la voglia di movimento può portarti a cercare nuove esperienze e a uscire da un contesto che senti ormai troppo stretto. Un progetto legato a un viaggio, a una collaborazione esterna o a un percorso di apprendimento può diventare interessante. Nel lavoro devi però evitare di sottovalutare gli impegni già presi. In amore hai bisogno di condividere entusiasmo e curiosità, non soltanto momenti di routine. Le coppie possono ritrovare complicità attraverso un’iniziativa comune, mentre i single sono favoriti dalle conoscenze spontanee.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la gestione degli impegni richiede una revisione: potresti renderti conto che stai dedicando troppe energie a questioni che non dipendono interamente da te. Nel lavoro è importante riconoscere le priorità e non accettare ogni richiesta per senso del dovere. Una scelta economica può essere affrontata con prudenza, senza rinunciare a valutare nuove possibilità. In amore hai bisogno di un clima sereno e affidabile. Lascia emergere maggiormente il tuo lato affettuoso, perché anche le persone più vicine hanno bisogno di sentirsi cercate.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 16 novembre 2026), un confronto con una persona che ha idee molto diverse dalle tue può rivelarsi sorprendentemente utile. Non devi necessariamente cambiare opinione, ma ascoltare un’altra prospettiva può aiutarti a migliorare un progetto. Nel lavoro le attività legate alla tecnologia, alla ricerca e alla creatività possono offrire stimoli interessanti. Anche la vita sociale è in movimento e può portare nuove conoscenze. In amore desideri un rapporto che non limiti la tua libertà, ma che sappia offrirti anche continuità e fiducia.

Pesci

Cari Pesci, un obiettivo personale può diventare più concreto se smetti di aspettare le condizioni ideali per cominciare. Hai sensibilità e immaginazione, ma adesso serve anche la capacità di trasformare le intuizioni in iniziative reali. Nel lavoro potresti ricevere un apprezzamento oppure trovare una persona disposta a sostenere una tua idea. Non sottovalutare il valore di questo incoraggiamento. In amore hai bisogno di dolcezza e attenzione: una relazione può crescere attraverso una maggiore condivisione, mentre i single dovrebbero evitare di idealizzare chi ancora conoscono poco.