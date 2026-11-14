Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 15 novembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 15 novembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, un desiderio personale torna a farsi sentire e potrebbe spingerti a riprendere un progetto creativo, culturale o legato al tempo libero. Hai bisogno di ritrovare spazi che non siano occupati soltanto dagli obblighi quotidiani. Sul lavoro una collaborazione può diventare più produttiva se vengono chiarite le rispettive aspettative. Anche nelle questioni economiche è preferibile mantenere autonomia di giudizio. In amore cresce la voglia di condividere emozioni senza dover sempre mediare: una relazione equilibrata deve lasciare spazio anche ai tuoi desideri.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 15 novembre 2026), alcune dinamiche professionali possono cambiare e sarà importante capire in anticipo come muoverti. Una persona potrebbe affidarti un compito delicato oppure chiederti di intervenire in una situazione che richiede riservatezza. Hai la determinazione necessaria per affrontarla, ma non devi isolarti: il confronto con qualcuno di fiducia può aiutarti a evitare errori. In amore è il momento di distinguere la passione dalla gelosia. Se c’è un dubbio, affrontarlo apertamente sarà più utile che cercare conferme attraverso atteggiamenti indiretti.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, un contatto con persone che vivono o lavorano in ambienti diversi dal tuo può aprire prospettive interessanti. Potresti ricevere una notizia, valutare uno spostamento oppure scoprire un’attività che merita di essere approfondita. Nel lavoro la capacità di guardare lontano è un vantaggio, ma serve anche attenzione alle questioni pratiche e alle scadenze. In amore hai bisogno di sentirti libero di esprimere la tua personalità. Le coppie possono trovare nuovi stimoli attraverso un’esperienza condivisa, mentre i single dovrebbero non limitarsi alle conoscenze abituali.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una questione rimasta in sospeso può finalmente essere affrontata con maggiore concretezza. Hai bisogno di capire quali impegni portare avanti e quali, invece, non meritano più lo stesso investimento di tempo. Nel lavoro la tua affidabilità può essere un elemento decisivo, soprattutto se qualcuno deve scegliere a chi affidare un incarico. Attenzione a non trascurare il riposo e la vita personale. In amore è importante abbassare le difese: non sempre devi dimostrare di essere forte, perché anche la disponibilità a condividere un momento di difficoltà può avvicinarti a chi ami.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 15 novembre 2026), le idee non mancano e alcune potrebbero trovare una concreta possibilità di realizzazione grazie a una persona che apprezza il tuo modo originale di affrontare i problemi. Nel lavoro è utile sperimentare, ma senza trascurare la necessità di rispettare tempi e impegni. Un’attività collettiva può offrirti nuove conoscenze e un confronto stimolante. In amore hai bisogno di evitare schemi troppo rigidi: chi è in coppia dovrebbe trovare un equilibrio tra autonomia e condivisione, mentre i single possono sentirsi attratti da qualcuno con interessi insoliti.

PESCI

Cari Pesci, la tua capacità di immedesimarti negli altri può diventare una risorsa importante, soprattutto in una situazione che richiede sensibilità e mediazione. Sul lavoro potresti essere coinvolto in un’attività nella quale contano più la creatività e l’intuito che la semplice esecuzione. Cerca comunque di mantenere ben definiti gli obiettivi, per non disperdere le energie. In amore c’è spazio per recuperare un’intesa che aveva bisogno di maggiore attenzione. Chi è solo può vivere un avvicinamento graduale, destinato a diventare interessante proprio perché privo di forzature.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: la tua capacità di immedesimarti negli altri può diventare una risorsa importante.