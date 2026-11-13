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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 13 novembre 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 13 novembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) venerdì 13 novembre 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE 

Cari Ariete, la tua attenzione si sposta sui risultati e sulla necessità di dare una direzione più precisa a un progetto. Non basta avere entusiasmo: per ottenere quello che desideri dovrai stabilire delle priorità e capire quali collaborazioni possono davvero aiutarti. Nel lavoro una trattativa o un confronto potrebbero richiedere maggiore diplomazia, soprattutto se ci sono interessi diversi da conciliare. In amore è importante non dare per scontato chi ti sta accanto: un gesto di attenzione può evitare che piccole incomprensioni diventino discussioni più serie.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 13 novembre 2026), c’è bisogno di ritrovare un ritmo più regolare e di non lasciare che le preoccupazioni pratiche condizionino ogni momento. Una questione legata alla casa o alla gestione del denaro può essere affrontata con maggiore lucidità, purché tu non rimandi una decisione necessaria. Sul lavoro puoi contare sull’esperienza, ma anche su una capacità di adattamento che forse negli ultimi tempi hai utilizzato poco. In amore desideri tranquillità e affidabilità: le coppie possono parlare di progetti concreti, mentre chi è solo dovrebbe guardarsi intorno senza pretendere subito garanzie.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, una novità può rimettere in movimento una situazione che sembrava ormai definita. Le occasioni più interessanti arrivano attraverso le persone, gli scambi di informazioni e la possibilità di entrare in contatto con ambienti differenti. Se hai un progetto da proporre, non aspettare che siano gli altri a fare il primo passo, ma prepara con attenzione le tue argomentazioni. La vita sentimentale beneficia di questa ritrovata vivacità: un incontro può nascere in modo inatteso e nelle coppie torna il desiderio di condividere esperienze diverse dalla solita routine.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, non devi confondere la prudenza con la paura di cambiare. Una situazione professionale potrebbe richiedere una presa di posizione, specialmente se senti che il tuo contributo non viene valorizzato abbastanza. È utile parlare con chiarezza, senza accumulare insoddisfazione e senza aspettarti che gli altri comprendano automaticamente le tue esigenze. Anche in famiglia occorre distribuire meglio le responsabilità. In amore hai bisogno di sentirti protetto, ma cerca di non mettere alla prova continuamente i sentimenti di chi ti vuole bene.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 13 novembre 2026), la voglia di ottenere qualcosa di importante può spingerti a investire maggiormente nelle tue capacità. Una responsabilità nuova, un incarico o un progetto ambizioso possono offrirti l’occasione di metterti in evidenza, ma sarà fondamentale non trascurare i dettagli. Anche le questioni economiche meritano un atteggiamento equilibrato: l’entusiasmo deve accompagnarsi a valutazioni concrete. In amore il carisma non ti manca e puoi recuperare una bella intesa. Chi è single potrebbe sentirsi attratto da una persona sicura di sé e capace di tenere testa al tuo carattere.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, hai bisogno di capire quali aspetti della tua vita meritano un cambiamento e quali, invece, funzionano già abbastanza bene. Sul lavoro potresti dover rivedere un’organizzazione o correggere un’impostazione che non sta producendo i risultati attesi. Non vivere ogni modifica come una complicazione: a volte semplificare è il modo migliore per andare avanti. Anche nei rapporti personali sarebbe utile ridurre le aspettative troppo rigide. In amore lasciati guidare maggiormente dalle emozioni, senza cercare una spiegazione razionale per ogni comportamento.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: una novità può rimettere in movimento una situazione che sembrava ormai definita.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 9-15 NOVEMBRE
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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