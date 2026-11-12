Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 12 novembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) giovedì 12 novembre 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la necessità di prendere una posizione più chiara si fa sentire, soprattutto in una situazione professionale nella quale hai avuto la sensazione di dover aspettare troppo. È il momento di capire quali obiettivi meritano davvero il tuo impegno e quali, invece, possono essere ridimensionati. Una persona potrebbe offrirti un punto di vista utile, anche se inizialmente non sarai del tutto d’accordo. In amore c’è voglia di recuperare entusiasmo: chi è in coppia dovrebbe evitare inutili polemiche, mentre i single possono vivere un incontro interessante attraverso nuove conoscenze.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 12 novembre 2026), la concretezza è la qualità sulla quale puoi contare maggiormente. Una questione economica o familiare potrebbe richiedere una decisione, ma non c’è motivo di avere fretta se hai bisogno di ulteriori informazioni. Nel lavoro puoi consolidare una posizione attraverso la precisione e la continuità, anche se sarebbe opportuno non sottovalutare le opportunità che arrivano da ambienti diversi dal solito. In amore desideri certezze e comportamenti coerenti: più delle parole, saranno le attenzioni quotidiane a fare la differenza.

GEMELLI

Cari Gemelli, la mente è particolarmente attiva e può portarti a immaginare soluzioni nuove per una situazione che negli ultimi tempi ti ha lasciato qualche dubbio. Le comunicazioni sono importanti: una telefonata, un colloquio o uno scambio di idee possono aprire una prospettiva diversa. Attenzione, però, a non prendere troppi impegni contemporaneamente, perché il rischio è quello di disperdere energie. In amore torna il desiderio di divertimento e leggerezza, ma anche di una persona con cui poter parlare senza dover continuamente spiegare quello che provi.

CANCRO

Cari Cancro, alcune responsabilità personali potrebbero occupare più spazio del previsto, ma non devi permettere che le esigenze degli altri mettano sempre in secondo piano le tue. Sul lavoro è possibile ottenere maggiore chiarezza su un incarico o su una questione rimasta in sospeso. La tua sensibilità ti aiuta a comprendere le persone, ma cerca di non interpretare ogni silenzio come un segnale negativo. In amore serve disponibilità al dialogo: chi ha vissuto un momento di distanza può provare a ricostruire la complicità partendo da un gesto semplice.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 12 novembre 2026), hai bisogno di sentirti protagonista delle tue scelte e non soltanto di rispondere alle richieste che arrivano dall’esterno. Una possibilità professionale può stimolare l’ambizione, ma prima di accettare sarà importante valutare le condizioni e il vantaggio concreto che potrebbe offrirti. Le idee non mancano e anche un confronto con una persona esperta può aiutarti a definire meglio la direzione da seguire. In amore il desiderio di conquistare e di essere apprezzato è forte: le coppie possono ritrovare passione, mentre i single hanno voglia di mettersi in gioco.

VERGINE

Cari Vergine, è il momento di alleggerire una situazione che hai cercato di controllare in ogni dettaglio. Alcuni impegni possono essere riorganizzati e una collaborazione potrebbe diventare più efficace se impari a delegare senza temere che gli altri non siano all’altezza. Nel lavoro la tua precisione resta un vantaggio, soprattutto quando si tratta di correggere errori o affrontare questioni tecniche. In amore, invece, non servono analisi interminabili: prova a lasciarti sorprendere e a manifestare con maggiore spontaneità quello che senti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: è il momento di alleggerire una situazione che hai cercato di controllare in ogni dettaglio.