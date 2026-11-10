Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 11 novembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 11 novembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, un desiderio personale che hai messo da parte potrebbe tornare a occupare i tuoi pensieri. Le stelle favoriscono le attività artistiche, culturali e tutto ciò che ti permette di esprimere il tuo gusto e la tua sensibilità. Nel lavoro una persona potrebbe proporti una collaborazione interessante, ma valuta attentamente gli impegni prima di accettare. In amore hai bisogno di sentirti scelto e non soltanto di mantenere un equilibrio apparente. I single possono vivere un’attrazione che nasce da una forte sintonia di carattere.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 11 novembre 2026), la voglia di approfondire una questione ti porta a non accontentarti delle prime risposte. Nel lavoro puoi individuare un dettaglio importante, correggere una valutazione oppure preparare una strategia più efficace per raggiungere un obiettivo. Anche le questioni patrimoniali richiedono attenzione e una buona capacità di pianificazione. In amore è il momento di distinguere la passione dalla possessività: un rapporto cresce quando entrambi si sentono liberi di esprimersi. Un dialogo aperto può aiutare a recuperare una fiducia importante.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, hai bisogno di nuovi stimoli e potresti trovare particolare interesse in un’attività che ti consenta di metterti alla prova. Nel lavoro si possono aprire prospettive attraverso una collaborazione esterna, un progetto editoriale o un contatto con persone che vivono esperienze differenti. Le stelle sostengono la curiosità e la voglia di apprendere. In amore desideri una relazione che non limiti le tue aspirazioni: chi è in coppia può ritrovare entusiasmo condividendo un obiettivo, mentre i single sono favoriti dalle nuove frequentazioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, un cambiamento nell’organizzazione delle tue attività può aiutarti a recuperare tempo e concentrazione. Nel lavoro hai la possibilità di dimostrare quanto vali attraverso un compito complesso, ma non devi accettare ogni responsabilità soltanto per abitudine. Anche una questione burocratica o amministrativa può richiedere una verifica accurata. In amore è importante non dare per scontata la presenza di chi ti sta accanto. Un gesto di attenzione può avere un significato particolare e rendere il rapporto più sereno.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 11 novembre 2026), una nuova conoscenza può portarti a riflettere su un progetto che finora avevi considerato poco realizzabile. Nel lavoro sono favoriti i contesti nei quali puoi esprimere originalità e capacità di osservare i problemi da un’altra prospettiva. Potresti anche scoprire un interesse per un’attività completamente diversa da quelle abituali. In amore hai bisogno di una persona che sappia rispettare i tuoi tempi e la tua autonomia. Le coppie possono trovare nuovi argomenti di interesse, mentre i single dovrebbero non fermarsi alle apparenze.

PESCI

Cari Pesci, una maggiore consapevolezza delle tue capacità può aiutarti a superare un’esitazione che ha rallentato alcuni progetti. Nel lavoro puoi ottenere soddisfazioni attraverso un’attività che richiede sensibilità, immaginazione e attenzione ai dettagli. Una persona potrebbe riconoscere il valore di un tuo contributo e offrirti un’occasione da approfondire. Sul piano sentimentale desideri calore e continuità: le coppie possono rafforzare il legame attraverso una scelta condivisa, mentre i single hanno bisogno di lasciarsi alle spalle qualche delusione prima di aprirsi a nuove emozioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: una maggiore consapevolezza delle tue capacità può aiutarti a superare un’esitazione che ha rallentato alcuni progetti.