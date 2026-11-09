Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 9 novembre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 9 novembre 2026:

Ariete

Cari Ariete, la Luna stimola il desiderio di rimettere in movimento una situazione che negli ultimi tempi ha proceduto a rilento. Puoi trovare una soluzione attraverso un’iniziativa personale, soprattutto se riguarda un progetto professionale che attende una tua presa di posizione. Non avere timore di esporti, ma scegli con cura le persone a cui affidare le tue idee. In amore torna la voglia di conquista: le coppie possono recuperare entusiasmo, mentre i single potrebbero essere attratti da una persona intraprendente.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, una questione pratica può finalmente trovare una sistemazione soddisfacente, soprattutto se riguarda un acquisto, un investimento o un progetto domestico. Le stelle invitano a non sottovalutare il valore della pazienza: quello che stai costruendo ha bisogno di basi solide e non di scorciatoie. Nel lavoro potresti ricevere una conferma attesa oppure trovare maggiore stabilità in un incarico. In amore cerchi gesti concreti e presenza, ma anche un po’ di romanticismo in più può fare la differenza.

Gemelli

Cari Gemelli, la comunicazione è il tuo punto di forza e può aiutarti a superare una distanza, convincere qualcuno o dare forma a un’intuizione. Un contatto interessante potrebbe aprire una prospettiva professionale, specialmente se sei disposto a uscire dai percorsi consueti. Non limitarti a raccogliere informazioni: è il momento di trasformarle in qualcosa di utile. In amore la vivacità torna protagonista e una conoscenza può svilupparsi attraverso un dialogo piacevole, capace di accendere immediatamente la curiosità.

Cancro

Cari Cancro, le stelle invitano a dare maggiore spazio ai desideri personali, senza lasciare che le esigenze degli altri occupino ogni momento. Una questione economica o professionale merita una valutazione attenta, ma puoi contare su una buona capacità di intuire le conseguenze delle tue scelte. Nei rapporti familiari sarà importante ritrovare un clima più sereno. In amore hai bisogno di protezione e dolcezza: chi vive una relazione stabile può pensare a un progetto da realizzare insieme, mentre i single cercano emozioni sincere.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 9 novembre 2026), il cielo sostiene la tua voglia di emergere e di ottenere un riconoscimento per l’impegno dimostrato. Una persona autorevole potrebbe prendere in considerazione una tua proposta, oppure offrirti un’occasione per assumere un ruolo più importante. Non lasciare che la fretta comprometta una buona possibilità. In amore il fascino non manca e puoi ritrovare una piacevole intesa con il partner. Per chi è solo, un incontro potrebbe nascere in un contesto pubblico o durante un’attività condivisa.

Vergine

Cari Vergine, un’esperienza recente ti ha insegnato a distinguere ciò che merita davvero attenzione da quello che finisce soltanto per sottrarre tempo. Nel lavoro puoi mettere a frutto competenze maturate negli anni, magari affrontando una questione che richiede metodo e capacità di analisi. È possibile anche recuperare un rapporto professionale rimasto in sospeso. In amore prova a non cercare sempre una spiegazione per ogni comportamento: qualche volta è meglio lasciarsi sorprendere e accogliere ciò che arriva.

Bilancia

Cari Bilancia, la vita sociale può riservare incontri piacevoli e occasioni utili, anche attraverso persone che non frequentavi da tempo. Un progetto collettivo potrebbe richiedere il tuo contributo e permetterti di mettere in luce capacità diplomatiche e creative. Sul lavoro è importante non trascurare i tuoi interessi mentre cerchi di accontentare tutti. In amore si apre una fase più vivace, nella quale può tornare il desiderio di fare programmi. I single potrebbero scoprire un’affinità inaspettata con una persona conosciuta da poco.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la determinazione è forte e ti permette di affrontare anche una situazione che richiede coraggio. Nel lavoro puoi ottenere maggiore autonomia oppure prendere le distanze da un incarico che non rispecchia più le tue ambizioni. Le stelle favoriscono le iniziative che nascono da una valutazione profonda, non dalle reazioni impulsive. In amore hai voglia di certezze e di un legame capace di resistere alle difficoltà: chi ha vissuto un momento di incertezza può ritrovare fiducia attraverso un confronto sincero.

Sagittario

Cari Sagittario, un desiderio di cambiamento può diventare più concreto e spingerti a valutare un’esperienza fuori dai tuoi soliti confini. Viaggi, contatti con altre città o occasioni di studio possono avere un ruolo importante, anche per chi sta cercando nuovi stimoli professionali. Non trascurare una proposta soltanto perché richiede un’organizzazione diversa. In amore hai bisogno di leggerezza e complicità: una coppia può ritrovare entusiasmo attraverso un’attività da condividere, mentre i single sono favoriti dalle nuove frequentazioni.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, una questione legata alla gestione delle risorse o a un accordo professionale richiede concretezza. Hai la possibilità di ottenere condizioni più chiare, soprattutto se saprai valorizzare l’esperienza accumulata senza sottovalutare il tuo contributo. Non tutto deve essere risolto immediatamente, ma è importante sapere in quale direzione muoversi. In amore puoi sentire il bisogno di maggiore vicinanza: mostrare il lato più tenero non significa perdere autorevolezza, anzi può rafforzare un rapporto importante.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 9 novembre 2026), le stelle favoriscono le iniziative che ti permettono di sperimentare e di entrare in contatto con persone capaci di stimolare la tua immaginazione. Un progetto condiviso può prendere una piega interessante, soprattutto se riesci a trovare un equilibrio tra indipendenza e collaborazione. Anche le amicizie possono offrirti un’occasione inattesa. In amore non accontentarti di una situazione poco chiara: desideri un rapporto che lasci spazio alla libertà, ma che sappia anche offrire presenza e continuità.

Pesci

Cari Pesci, la fantasia è vivace e può aiutarti a trovare una strada diversa per affrontare una questione che sembrava bloccata. Nel lavoro una capacità personale, forse rimasta poco valorizzata, può diventare un elemento importante: non aver paura di mostrarla. Le stelle invitano anche a dedicare attenzione al benessere e alle attività che ti restituiscono serenità. In amore puoi vivere una fase più romantica, con la possibilità di recuperare un’intesa oppure di avvicinarti a qualcuno che condivide la tua sensibilità.