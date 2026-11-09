Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 9 novembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 9 novembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le relazioni diventano uno specchio utile per capire quali aspetti della tua vita desideri cambiare. Nel lavoro puoi trovare un’intesa con una persona che ha competenze complementari alle tue, oppure ricevere un suggerimento capace di sbloccare una questione. Anche un’attività creativa può tornare al centro dei tuoi interessi. In amore cresce il desiderio di condivisione, ma non vuoi rinunciare alla tua individualità: le coppie possono trovare un nuovo equilibrio, mentre i single hanno voglia di conoscere senza forzature.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 9 novembre 2026), la determinazione ti permette di affrontare una questione che richiede concentrazione e capacità di mantenere la calma. Nel lavoro potresti dover valutare una scelta che riguarda il futuro, un cambiamento di ruolo o la gestione di un rapporto professionale: non avere fretta di rendere pubbliche le tue intenzioni. Sul piano economico è utile distinguere le necessità dai desideri. In amore la passione non manca, ma per costruire qualcosa di duraturo serve anche la disponibilità a condividere dubbi e aspettative.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, un interesse personale potrebbe trasformarsi in un’occasione di crescita, soprattutto se sei disposto a dedicargli tempo ed energie. Nel lavoro si fanno strada nuove possibilità legate alla formazione, alla comunicazione o a un progetto che richiede una visione più ampia. È importante non perdere entusiasmo davanti a qualche ostacolo organizzativo. In amore desideri una persona con cui guardare avanti e non soltanto condividere il presente: chi è in coppia può parlare di un progetto comune, mentre i single sono attratti da caratteri indipendenti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la gestione delle responsabilità può diventare più impegnativa, ma hai la possibilità di ottenere maggiore chiarezza su una questione che riguarda il lavoro o la famiglia. Una scelta pratica potrebbe richiedere un confronto con altre persone: ascoltare punti di vista differenti non significa perdere il controllo della situazione. Nel lavoro è il momento di valutare anche il riconoscimento che meriti. In amore potresti avere bisogno di più tempo da dedicare alla persona amata, lasciando momentaneamente in secondo piano gli obblighi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 9 novembre 2026), la creatività è una risorsa da non sprecare e può aiutarti a individuare soluzioni che finora non avevi preso in considerazione. Nel lavoro puoi distinguerti attraverso un’idea innovativa, un progetto digitale o una modalità diversa di affrontare un compito abituale. Attenzione, però, a non trascurare i dettagli necessari per trasformare un’intuizione in un risultato. In amore hai bisogno di stimoli e sincerità: un rapporto troppo rigido ti sta stretto, ma anche la libertà deve accompagnarsi a un coinvolgimento autentico.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità è particolarmente utile per comprendere le esigenze di chi ti sta vicino, ma non dimenticare di ascoltare anche le tue. Nel lavoro puoi recuperare fiducia in una capacità che non hai sempre valorizzato abbastanza; un confronto positivo potrebbe aiutarti a riconoscere nuove possibilità. Le questioni economiche vanno affrontate con concretezza, evitando decisioni dettate dall’entusiasmo del momento. In amore desideri un’intesa profonda e non hai voglia di perdere tempo in rapporti ambigui: la sincerità sarà il criterio più importante.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 9 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la sensibilità è particolarmente utile per comprendere le esigenze di chi ti sta vicino, ma non dimenticare di ascoltare anche le tue.