Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 04:02
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 8 novembre 2026

Immagine di copertina
AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 8 novembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 8 novembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le relazioni con gli altri assumono un’importanza particolare e possono portare occasioni interessanti, sia nella sfera privata sia in quella professionale. Una collaborazione potrebbe prendere una direzione più concreta, a patto che siano chiari fin dall’inizio ruoli e aspettative. Anche sul piano economico è utile valutare con attenzione una scelta che riguarda il futuro. In amore hai bisogno di ritrovare armonia, ma senza rinunciare a esprimere quello che desideri davvero. I single possono avvicinarsi a una persona attraverso amicizie comuni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 8 novembre 2026), la capacità di osservare ciò che accade intorno a te può aiutarti a individuare un’opportunità che altri non hanno ancora considerato. Nel lavoro è possibile rivedere una strategia, soprattutto se un progetto non sta procedendo secondo le aspettative: cambiare approccio non significa rinunciare all’obiettivo. Le questioni economiche richiedono pragmatismo e una valutazione attenta delle priorità. In amore cerchi intensità, ma anche affidabilità: una relazione diventa più solida quando entrambi possono mostrarsi senza difese.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
SAGITTARIO

Cari Sagittario, il desiderio di ampliare i tuoi orizzonti si traduce nella voglia di imparare, sperimentare e confrontarti con realtà differenti. Nel lavoro possono interessarti un percorso di formazione, un contatto lontano oppure un’attività che ti permetta di utilizzare competenze nuove. Non trascurare le occasioni che arrivano da contesti diversi da quelli abituali. In amore hai bisogno di entusiasmo e condivisione: le coppie possono ritrovare una prospettiva comune, mentre i single sono favoriti da incontri legati a interessi e passioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una questione che riguarda le responsabilità personali o familiari potrebbe richiedere una decisione definitiva. Hai l’esperienza necessaria per scegliere, ma cerca di non affrontare tutto come se dipendesse esclusivamente da te. Nel lavoro una trattativa o un confronto possono aiutarti a definire meglio le condizioni di un progetto. Anche sul piano sentimentale è importante lasciare spazio alle emozioni: non sempre è necessario trovare una soluzione razionale a ogni problema. Chi è in coppia può riscoprire il valore della collaborazione.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 8 novembre 2026), un’idea originale potrebbe diventare il punto di partenza per un’iniziativa interessante, soprattutto se riesci a coinvolgere persone che condividono la tua curiosità. Nel lavoro hai bisogno di maggiore libertà d’azione e potresti cercare un modo diverso per organizzare le tue competenze. Le amicizie rappresentano una risorsa importante, anche per recuperare entusiasmo dopo un periodo impegnativo. In amore non ami sentirti condizionato, ma questo non significa dover mantenere sempre le distanze: una maggiore disponibilità può favorire un’intesa autentica.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità ti permette di cogliere sfumature importanti e può rivelarsi preziosa in una scelta personale o professionale. Nel lavoro un’attività creativa, un progetto comunicativo o un’idea rimasta nel cassetto meritano di essere ripresi con maggiore fiducia. Cerca però di dare una forma concreta alle intuizioni, individuando tempi e risorse necessari. In amore cresce il bisogno di autenticità: non ti bastano rapporti superficiali e potresti desiderare un confronto capace di rafforzare un legame già esistente.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 8 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la sensibilità ti permette di cogliere sfumature importanti.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 2-8 NOVEMBRE
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 8 novembre 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 8 novembre 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 8 novembre 2026
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 8 novembre 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 8 novembre 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 8 novembre 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, sabato 7 novembre 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 7 novembre 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 7 novembre 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 7 novembre 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 7 novembre 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 6 novembre 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 6 novembre 2026
Ricerca