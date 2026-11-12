Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 12 novembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 12 novembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una questione legata ai rapporti personali o professionali richiede una scelta meno condizionata dal giudizio altrui. Hai spesso cercato di mantenere la pace, ma non puoi essere sempre tu a fare un passo indietro. Nel lavoro possono emergere occasioni interessanti attraverso una conoscenza o una collaborazione, mentre sul piano personale cresce il desiderio di dedicarti a qualcosa che ti appartiene davvero. In amore è importante ritrovare reciprocità: se una relazione è diventata troppo sbilanciata, sarà necessario parlarne apertamente.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 12 novembre 2026), alcune intuizioni possono rivelarsi particolarmente utili per comprendere dove si trova davvero un’opportunità. Nel lavoro potresti essere chiamato a gestire una situazione che richiede discrezione, capacità di mediazione e una buona dose di determinazione. Non mostrare tutte le carte in anticipo, ma evita anche di chiuderti al confronto con chi può offrirti un contributo concreto. In amore desideri profondità e chiarezza: non ti basta una presenza occasionale, vuoi capire se dall’altra parte esiste la stessa volontà di costruire qualcosa.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di cambiare prospettiva può diventare il motore di nuove iniziative. Un’esperienza, un contatto o un progetto che coinvolge persone lontane dal tuo ambiente abituale potrebbe offrirti uno stimolo importante. Sul lavoro è utile guardare oltre le difficoltà immediate e ragionare su quello che desideri ottenere nel medio periodo. In amore hai bisogno di entusiasmo e di spazi da condividere, senza sentirti limitato. Le coppie possono ritrovare sintonia attraverso un’attività comune, mentre i single dovrebbero frequentare ambienti nuovi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le questioni pratiche tornano in primo piano e richiedono una gestione attenta, soprattutto se ci sono spese, scadenze o responsabilità da distribuire. Hai una buona capacità di resistenza, ma non è necessario affrontare ogni problema senza chiedere aiuto. Nel lavoro una persona potrebbe riconoscere il valore della tua esperienza, aprendo la strada a un confronto costruttivo. In amore è importante non lasciare che gli impegni prendano tutto lo spazio: anche chi è abituato a dimostrare i propri sentimenti con i fatti dovrebbe trovare il modo di esprimerli.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 12 novembre 2026), un cambiamento di prospettiva può aiutarti a uscire da una situazione diventata troppo prevedibile. Hai bisogno di sperimentare, conoscere persone diverse e recuperare quella libertà di pensiero che ti permette di dare il meglio. Nel lavoro un’intuizione originale può diventare interessante se viene accompagnata da un piano preciso e da obiettivi realistici. Le amicizie rappresentano una risorsa importante, anche per chi sta cercando nuovi stimoli. In amore non sopporti le imposizioni: una relazione può crescere se entrambi rispettano gli spazi e le esigenze dell’altro.

PESCI

Cari Pesci, la fantasia è una risorsa preziosa, ma in questa fase deve essere accompagnata da una maggiore fiducia nelle tue capacità. Un progetto creativo o un’attività nella quale hai investito tempo potrebbe richiedere un ulteriore passaggio prima di dare risultati, senza che questo debba scoraggiarti. Sul lavoro cerca di riconoscere il valore di quello che sai fare, evitando di sottovalutarti nei confronti degli altri. In amore cresce il desiderio di dolcezza e comprensione: una conversazione sincera può avvicinare due persone più di tante promesse.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 12 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: un cambiamento di prospettiva può aiutarti a uscire da una situazione diventata troppo prevedibile.