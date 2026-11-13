Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 13 novembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 13 novembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il desiderio di recuperare tempo per te stesso diventa più forte e può portarti a rivedere alcuni impegni. Non devi sentirti in colpa se decidi di dedicare meno energie a situazioni che non ti restituiscono soddisfazione. Nel lavoro una proposta interessante può arrivare da una persona con cui hai già avuto modo di collaborare, ma prima di accettare sarà necessario chiarire ruoli e condizioni. In amore c’è voglia di complicità: le coppie possono ritrovare un’intesa attraverso un progetto condiviso, mentre i single hanno bisogno di uscire dai soliti ambienti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 13 novembre 2026), una questione che hai preferito tenere in sospeso potrebbe richiedere finalmente una risposta. Hai una buona capacità di affrontare anche le situazioni più complesse, ma non devi trasformare ogni confronto in una prova di forza. Sul lavoro è importante distinguere le intuizioni dai fatti e verificare con attenzione le informazioni prima di prendere una decisione. In amore il bisogno di autenticità è molto forte: se un rapporto non ti convince, preferisci affrontare la verità piuttosto che continuare in una situazione poco chiara.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le prospettive si allargano e potresti avvertire il desiderio di investire in un’esperienza che ti permetta di imparare qualcosa di nuovo. Studio, viaggi, contatti con altre realtà e iniziative indipendenti possono diventare fonti di ispirazione. Nel lavoro non avere paura di presentare una proposta originale, ma cerca di individuare anche le risorse necessarie per realizzarla. In amore serve un po’ di movimento: una coppia che ha vissuto momenti ripetitivi può ritrovare entusiasmo, mentre i single sono favoriti dalle nuove frequentazioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la gestione delle risorse diventa un tema centrale e può essere utile fare un bilancio delle energie, del tempo e delle disponibilità economiche. Una decisione professionale va valutata considerando non soltanto il vantaggio immediato, ma anche le conseguenze future. Hai bisogno di sapere dove stai andando e non ami perdere tempo in situazioni indefinite. In amore, però, non tutto può essere programmato: prova a mostrare il tuo lato più tenero e ad accogliere le esigenze di chi vorrebbe sentirti più presente.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 13 novembre 2026), una collaborazione o un confronto con una persona particolarmente intraprendente possono offrirti uno stimolo nuovo. Hai idee che meritano attenzione, ma per trasformarle in qualcosa di concreto dovrai trovare il modo di comunicarle con semplicità. Le attività di gruppo e i progetti che prevedono soluzioni innovative sono particolarmente interessanti. In amore cresce il bisogno di chiarezza: non vuoi rapporti soffocanti, ma neppure legami nei quali mancano punti di riferimento. Parlare apertamente delle proprie aspettative può evitare equivoci.

PESCI

Cari Pesci, la tua sensibilità può aiutarti a comprendere meglio un rapporto o a individuare una possibilità che altri non hanno ancora notato. Sul lavoro è importante non sottovalutare le competenze maturate nel tempo: un’attività svolta con passione può diventare anche un’occasione di riconoscimento. Se hai un progetto personale, cerca di non lasciarlo soltanto nel campo delle intenzioni e individua un primo passo concreto. In amore torna il desiderio di vivere emozioni sincere, senza giochi e ambiguità. Le coppie possono recuperare dolcezza, mentre i single dovrebbero dare spazio alla curiosità.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 13 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: una collaborazione o un confronto con una persona particolarmente intraprendente possono offrirti uno stimolo nuovo.