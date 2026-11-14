Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 14 novembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 14 novembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, un progetto che coinvolge altre persone può offrirti nuove motivazioni, soprattutto se negli ultimi tempi hai avvertito una certa monotonia. Le tue capacità diplomatiche saranno utili per trovare un punto d’incontro, ma non devi accettare compromessi che finiscono per penalizzarti. Sul lavoro possono emergere contatti interessanti, da coltivare con attenzione. In amore è importante recuperare fiducia e complicità: chi ha vissuto una delusione potrebbe tornare a guardarsi intorno, mentre le coppie hanno bisogno di dedicarsi più tempo di qualità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 14 novembre 2026), una questione che riguarda il tuo ruolo o la tua posizione può spingerti a riflettere sulle prossime mosse. Non è necessario cambiare tutto, ma alcune strategie potrebbero non essere più adatte alle tue ambizioni. Sul lavoro la capacità di concentrarti sugli obiettivi è un vantaggio, purché tu non perda di vista le opportunità offerte dalla collaborazione. Anche sul piano economico conviene evitare decisioni impulsive. In amore desideri profondità e partecipazione: un rapporto superficiale difficilmente riuscirà a soddisfare le tue aspettative.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di indipendenza si accompagna al desiderio di costruire qualcosa che abbia prospettive più ampie. Potresti interessarti a un’attività nuova, a un percorso di formazione oppure a un progetto che richiede contatti con persone lontane. Sul lavoro è importante non sottovalutare la fase preparatoria: entusiasmo e capacità di iniziativa devono essere sostenuti da un piano realistico. In amore hai bisogno di una persona che sappia condividere le tue curiosità senza limitare i tuoi spazi. Le coppie possono ritrovare slancio attraverso un obiettivo comune.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, è utile fare chiarezza su alcune questioni che riguardano il patrimonio, le spese o la distribuzione delle responsabilità. Una scelta ponderata può permetterti di affrontare con maggiore tranquillità anche gli impegni futuri. Nel lavoro potresti dover gestire una situazione complessa, ma l’esperienza ti aiuta a individuare gli aspetti davvero importanti. Cerca di non chiuderti eccessivamente nei tuoi pensieri. In amore chi ti sta accanto potrebbe chiederti maggiore disponibilità emotiva: dimostrare affetto non significa perdere il controllo della situazione.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 14 novembre 2026), il confronto con gli altri può diventare una fonte di ispirazione, soprattutto se hai la possibilità di frequentare persone con idee e competenze differenti dalle tue. Una collaborazione potrebbe prendere forma oppure un progetto lasciato in sospeso potrebbe tornare d’attualità. Sul lavoro cerca di valorizzare la tua originalità senza trascurare gli aspetti organizzativi. In amore hai bisogno di rapporti autentici, nei quali non ci siano imposizioni. Una conoscenza nata in modo informale può diventare più interessante, mentre le coppie devono rispettare le reciproche esigenze.

PESCI

Cari Pesci, una maggiore attenzione alle tue capacità può aiutarti a riconoscere opportunità che in passato non avevi preso in considerazione. Nel lavoro puoi mettere a frutto fantasia, intuizione e sensibilità, soprattutto se svolgi un’attività che richiede creatività o contatto con le persone. Non aspettare che siano sempre gli altri a riconoscere i tuoi meriti: impara a dare valore anche alle tue iniziative. In amore cresce il desiderio di stabilità, ma senza rinunciare alla magia dei sentimenti. Un rapporto può diventare più profondo attraverso una maggiore condivisione.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 14 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: una maggiore attenzione alle tue capacità può aiutarti a riconoscere opportunità che in passato non avevi preso in considerazione.