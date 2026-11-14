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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 14 novembre 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 14 novembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) sabato 14 novembre 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE 

Cari Ariete, la necessità di ottenere risposte concrete diventa sempre più forte. Una situazione professionale che procede a rilento potrebbe richiedere un’iniziativa personale, ma prima di esporti valuta bene quali margini di manovra hai. Non aspettare necessariamente l’approvazione degli altri per portare avanti un’idea nella quale credi. Nei sentimenti c’è voglia di recuperare spontaneità: chi vive una relazione dovrebbe trovare il modo di spezzare qualche abitudine, mentre i single possono lasciarsi incuriosire da una persona conosciuta attraverso amicizie comuni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 14 novembre 2026), un interesse personale potrebbe tornare a occupare uno spazio importante, dopo essere rimasto in secondo piano per esigenze pratiche e familiari. È il momento di recuperare qualcosa che ti dà soddisfazione, senza considerarlo una perdita di tempo. Sul lavoro una questione richiede precisione, soprattutto se riguarda accordi, documenti o risorse da amministrare. In amore cerchi stabilità, ma anche la sensazione di poter contare davvero sull’altra persona. Le coppie dovrebbero parlare dei progetti futuri, evitando di rimandare sempre le decisioni.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, la possibilità di ampliare le conoscenze e confrontarti con persone nuove rappresenta uno stimolo importante. Un’idea potrebbe trovare ascolto in un ambiente diverso da quello abituale, oppure una conversazione può suggerirti una soluzione che non avevi considerato. Nel lavoro è utile curare la comunicazione e non lasciare questioni importanti affidate soltanto a promesse verbali. In amore hai bisogno di sentirti mentalmente coinvolto: una persona brillante può attirare la tua attenzione, mentre nelle coppie sarà importante ritrovare il piacere di condividere interessi.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, non trascurare le tue esigenze per cercare continuamente di risolvere quelle degli altri. Una responsabilità familiare o una questione domestica potrebbe richiedere tempo, ma è importante stabilire anche dei confini. Nel lavoro puoi ottenere maggiore considerazione se impari a esprimere con chiarezza quello che desideri e il valore del tuo contributo. La sfera sentimentale invita a superare qualche timore: non sempre è necessario proteggersi dietro il silenzio. Un dialogo sincero può aiutarti a capire meglio le intenzioni di chi hai accanto.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 14 novembre 2026), la tua ambizione può trovare un terreno favorevole, soprattutto se hai intenzione di dare maggiore visibilità a un progetto. Una persona influente potrebbe accorgersi delle tue capacità oppure offrirti un’occasione di confronto. Non avere fretta di arrivare al risultato: la credibilità si costruisce anche attraverso la serietà e la continuità. In amore torna il desiderio di emozioni forti, ma attenzione a non trasformare il bisogno di attenzioni in una gara con il partner. I single possono vivere una conoscenza capace di risvegliare l’entusiasmo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, alcuni cambiamenti nell’organizzazione quotidiana possono aiutarti a recuperare tempo ed energie. Hai bisogno di capire quali impegni sono davvero indispensabili e quali, invece, possono essere ridimensionati. Nel lavoro una verifica o una revisione si rivelerà utile per correggere un dettaglio prima che diventi un problema più grande. Non essere troppo severo con te stesso se qualcosa non procede alla perfezione. In amore prova a dare più spazio ai desideri, senza trasformare ogni scelta in una valutazione dei pro e dei contro.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 14 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: la tua ambizione può trovare un terreno favorevole, soprattutto se hai intenzione di dare maggiore visibilità a un progetto.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 9-15 NOVEMBRE
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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