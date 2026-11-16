Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 16 novembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) lunedì 16 novembre 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, un progetto personale potrebbe richiedere una revisione, non perché manchino le possibilità di riuscita, ma perché alcune condizioni sono cambiate. Nel lavoro sarà importante capire su quali persone puoi contare e quali passaggi devono essere ancora definiti. Non lasciarti frenare da un piccolo contrattempo: hai energia sufficiente per ripartire con una strategia più efficace. In amore c’è bisogno di maggiore ascolto. Chi ha vissuto un momento di tensione dovrebbe evitare di riaprire vecchie discussioni e concentrarsi su quello che può migliorare nel presente.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 16 novembre 2026), il desiderio di stabilità si accompagna alla voglia di concederti qualche soddisfazione in più. Potresti valutare un acquisto, un cambiamento nell’ambiente domestico oppure un’attività che ti permetta di recuperare benessere. Sul lavoro una persona potrebbe chiederti di assumerti un compito aggiuntivo: prima di accettare, verifica che l’impegno sia compatibile con le tue esigenze. In amore hai bisogno di dimostrazioni sincere, non di promesse. Una relazione può diventare più solida attraverso una scelta concreta e condivisa.

GEMELLI

Cari Gemelli, un confronto può offrirti una prospettiva nuova su una questione che stavi osservando da un solo punto di vista. Le idee sono numerose e alcune meritano di essere trasformate in proposte concrete, soprattutto se riguardano comunicazione, insegnamento, commercio o attività creative. Attenzione a non cambiare programma troppo spesso: la continuità sarà fondamentale per ottenere risultati. In amore torna il desiderio di giocare e flirtare. Anche una conoscenza nata per caso può rivelarsi più interessante del previsto.

CANCRO

Cari Cancro, una maggiore consapevolezza delle tue capacità può aiutarti a chiedere ciò che ritieni giusto, soprattutto nell’ambiente professionale. Non sottovalutare l’esperienza maturata: potrebbe essere arrivato il momento di utilizzarla per ottenere condizioni migliori o affrontare un incarico diverso. In famiglia cerca di non diventare il punto di riferimento per ogni problema, perché anche tu hai bisogno di riposo. In amore desideri protezione e continuità, ma per riceverle devi permettere all’altra persona di capire davvero quello che provi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 16 novembre 2026), la voglia di affermarti è forte e può spingerti a prendere un’iniziativa che avevi rimandato. Nel lavoro puoi distinguerti grazie alla capacità di decidere e di assumerti responsabilità, ma cerca di non sottovalutare il contributo dei collaboratori. Una questione economica va affrontata con realismo, soprattutto se stai pensando a un investimento o a una spesa importante. In amore il desiderio di protagonismo si traduce in passione e generosità. Chi è solo potrebbe fare una conoscenza particolarmente coinvolgente.

VERGINE

Cari Vergine, un impegno che sembrava complicato può diventare più gestibile se trovi il coraggio di cambiare metodo. Hai una naturale predisposizione a individuare gli errori, ma non devi perdere troppo tempo a correggere ciò che ormai non può essere modificato. Nel lavoro può essere utile chiedere un parere esterno o affidare una parte delle attività a qualcuno di fiducia. In amore prova a non interpretare ogni comportamento: qualche volta è meglio fare una domanda diretta e lasciare spazio a una risposta spontanea.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: la voglia di affermarti è forte e può spingerti a prendere un’iniziativa che avevi rimandato.