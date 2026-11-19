Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 20 novembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 20 novembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le persone che incontri possono avere un ruolo importante nelle prossime scelte. Un confronto o una collaborazione potrebbero suggerirti una strada diversa, soprattutto se senti il bisogno di rinnovare la tua attività professionale. È il momento di esprimere con chiarezza ciò che desideri, senza accettare compromessi che non ti convincono. Anche la vita sociale può offrire occasioni piacevoli. In amore hai bisogno di attenzioni, ma anche di un rapporto nel quale ci sia libertà di essere te stesso. Una conoscenza può diventare più interessante.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 20 novembre 2026), la determinazione ti aiuta a non perdere di vista un obiettivo, anche quando intorno a te ci sono situazioni poco chiare. Nel lavoro è importante concentrarsi sui risultati e non lasciarsi coinvolgere in rivalità che sottraggono tempo ed energie. Una questione finanziaria o un accordo richiede un controllo accurato prima di prendere una decisione. In amore desideri profondità e non ami i rapporti superficiali. Se qualcosa ti ha ferito, prova a parlarne apertamente: il silenzio rischia di alimentare incomprensioni.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, hai voglia di ampliare i tuoi orizzonti e di rimettere in discussione alcune abitudini. Un’attività culturale, un percorso di studio o un contatto con persone lontane può offrirti nuove prospettive. Nel lavoro un progetto potrebbe richiedere una maggiore disponibilità a imparare e a sperimentare, qualità che non ti mancano. Attenzione soltanto a non sottovalutare i dettagli pratici. In amore cerchi entusiasmo e condivisione: una coppia può ritrovare energia attraverso un’esperienza diversa, mentre i single dovrebbero seguire la propria curiosità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, alcune responsabilità possono diventare più impegnative, ma hai la capacità di affrontarle con metodo. Potresti dover prendere una decisione che riguarda la gestione del tempo, un incarico o una questione amministrativa. Non rimandare un chiarimento soltanto per evitare una discussione: definire le condizioni con precisione può prevenire problemi successivi. In amore hai bisogno di maggiore spontaneità. Chi ti sta accanto potrebbe desiderare un segnale affettuoso in più, anche attraverso un gesto semplice e lontano dalle solite abitudini.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 20 novembre 2026), un’idea originale può attirare l’attenzione e offrirti la possibilità di sperimentare qualcosa di diverso. Nel lavoro sono favoriti i progetti che coinvolgono tecnologia, comunicazione e collaborazione, soprattutto se puoi contare su persone capaci di condividere il tuo entusiasmo. Cerca di non trascurare la fase organizzativa: trasformare un’intuizione in un risultato richiede anche pazienza. In amore vuoi sentirti libero di esprimere la tua personalità. Una relazione funziona meglio quando c’è rispetto reciproco e nessuno cerca di cambiare l’altro.

PESCI

Cari Pesci, è importante dare maggiore fiducia alle tue capacità, soprattutto se negli ultimi tempi hai avuto la sensazione di non essere abbastanza valorizzato. Nel lavoro un’attività creativa o un compito che richiede sensibilità può permetterti di distinguerti. Non aspettare sempre che siano gli altri a riconoscere il tuo contributo: impara a presentare con convinzione ciò che sai fare. In amore cresce il desiderio di stabilità emotiva. Le coppie possono parlare di un progetto importante, mentre chi è solo dovrebbe dare spazio a una conoscenza che procede senza fretta.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: è importante dare maggiore fiducia alle tue capacità, soprattutto se negli ultimi tempi hai avuto la sensazione di non essere abbastanza valorizzato.