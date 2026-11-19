Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 20 novembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 20 novembre 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la voglia di cambiare passo si fa sentire, soprattutto in un’attività che non ti offre più gli stimoli di un tempo. Potresti decidere di rivedere un accordo, proporre una soluzione alternativa o chiedere maggiore spazio per un progetto personale. Le occasioni non mancano, ma sarà importante valutare con attenzione chi merita la tua fiducia. In amore cerca di non trasformare un momento di nervosismo in una discussione più grande del necessario. La disponibilità ad ascoltare può riportare subito il sereno.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 20 novembre 2026), alcune questioni pratiche richiedono una gestione più attenta, soprattutto se riguardano spese, acquisti o organizzazione familiare. Hai bisogno di sapere su quali basi puoi contare e non ami le situazioni incerte, ma non tutto può essere definito immediatamente. Nel lavoro una persona potrebbe riconoscere la tua affidabilità e coinvolgerti in un’attività interessante. In amore desideri costruire qualcosa di stabile, senza dover continuamente chiedere conferme. Le coppie possono ritrovare sintonia attraverso una scelta concreta condivisa.

GEMELLI

Cari Gemelli, la mente è particolarmente attiva e potresti trovare una risposta proprio confrontandoti con qualcuno che la pensa diversamente da te. Nel lavoro sono favoriti gli scambi, le trattative e le attività che richiedono capacità di comunicazione. Una proposta può incuriosirti, ma prima di accettare verifica che non comporti troppi impegni contemporanei. Sul piano sentimentale c’è voglia di movimento: chi è solo può conoscere persone interessanti, mentre le coppie hanno bisogno di ritrovare leggerezza e complicità.

CANCRO

Cari Cancro, il bisogno di proteggere ciò che hai costruito può portarti a riflettere su alcune scelte personali. Una questione domestica o familiare merita attenzione, ma cerca di non lasciare che le esigenze degli altri cancellino le tue. Nel lavoro potresti avere l’occasione di dimostrare quanto vali attraverso un incarico che richiede sensibilità e capacità organizzativa. In amore è importante distinguere tra il desiderio di rassicurazione e la paura di essere deluso. Un rapporto sincero può offrirti più sicurezza di quanto immagini.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 20 novembre 2026), la voglia di emergere trova spazio in una fase che può favorire iniziative e riconoscimenti. Hai bisogno di sentirti protagonista, ma il successo di un progetto dipende anche dalla capacità di accettare suggerimenti e correggere qualche dettaglio. Sul piano economico è preferibile non lasciarsi guidare dall’entusiasmo: valuta bene le spese e gli eventuali investimenti. In amore torna il desiderio di emozioni forti. Le coppie possono recuperare passione, mentre chi è solo dovrebbe evitare di accontentarsi di attenzioni superficiali.

VERGINE

Cari Vergine, una questione rimasta in sospeso può finalmente essere affrontata con maggiore lucidità. Nel lavoro hai la possibilità di sistemare un problema organizzativo, rivedere una procedura o concludere un’attività che richiedeva molta precisione. Cerca però di non diventare troppo severo con te stesso: non ogni risultato deve essere impeccabile per avere valore. Anche nella vita privata è utile lasciare spazio all’imprevisto. In amore un atteggiamento più morbido può aiutarti a superare una distanza e a comprendere meglio le esigenze di chi ti sta accanto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: una questione rimasta in sospeso può finalmente essere affrontata con maggiore lucidità.