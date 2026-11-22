Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 22 novembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) domenica 22 novembre 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, una questione lavorativa nel corso delle prossime ore potrebbe richiedere una presa di posizione. Avete energia e iniziativa, ma dovete imparare a dosarle. Se una persona vi interessa, non nascondete il desiderio di avvicinarvi dietro un atteggiamento troppo distaccato.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 22 novembre 2026), nel corso delle prossime ore potreste essere chiamati a valutare un acquisto. Capitolo lavoro: la vostra esperienza rappresenta un punto di forza, anche se qualche cambiamento organizzativo potrebbe inizialmente infastidirvi.

GEMELLI

Cari Gemelli, un incontro o uno scambio di opinioni può rivelarsi più importante del previsto nel corso della giornata di oggi, 22 novembre 2026. Per quanto riguarda il lavoro, sono favoriti i progetti che richiedono inventiva. In amore la curiosità è un motore importante.

CANCRO

Cari Cancro, le questioni personali meritano uno spazio maggiore in queste ore. Lavoro? Oggi, 22 novembre, è possibile recuperare fiducia attraverso un incarico nel quale dimostrare sensibilità e competenza. In amore non avere paura di chiedere ciò di cui avete bisogno.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 22 novembre 2026), avete bisogno di misurarvi con obiettivi ambiziosi. Una responsabilità nuova può offrirvi l’occasione di dimostrare capacità di guida. Per quanto riguarda il lavoro, il confronto con una persona competente può aiutarvi a perfezionare un progetto.

VERGINE

Cari Vergine, un impegno che richiede precisione durante la giornata di oggi, 22 novembre, può assorbire buona parte delle vostre energie. Per quanto riguarda il lavoro, potreste dover correggere una scelta. Non tutto deve essere spiegato o pianificato per funzionare.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: un incontro o uno scambio di opinioni può rivelarsi più importante del previsto.