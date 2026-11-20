Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 21 novembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 21 novembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, un desiderio personale torna in primo piano e potrebbe spingerti a recuperare un’attività che avevi messo da parte. Le relazioni professionali possono offrire occasioni interessanti, soprattutto se riesci a trovare un accordo vantaggioso per entrambe le parti. Non avere paura di esprimere un’opinione diversa da quella degli altri: mantenere l’armonia non significa rinunciare alle proprie idee. In amore si apre uno spazio favorevole per ritrovare intesa e romanticismo. Chi è solo potrebbe sentirsi attratto da una persona conosciuta in modo inatteso.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 21 novembre 2026), la tua attenzione si concentra su ciò che deve essere trasformato, sia nella vita professionale sia in quella privata. Potresti renderti conto che una vecchia strategia non funziona più e che è necessario cambiare approccio. Nel lavoro agisci con prudenza, specialmente se devi discutere condizioni economiche o assumere nuovi impegni. Non lasciarti condizionare dalle provocazioni. In amore hai bisogno di sincerità e intensità: una relazione ambigua rischia di stancarti, mentre un legame autentico può diventare ancora più profondo.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, una prospettiva nuova può restituirti entusiasmo e voglia di metterti alla prova. Sono favoriti i rapporti con persone che vivono in altri contesti, le iniziative culturali e le attività che permettono di acquisire competenze. Nel lavoro potresti valutare un cambiamento o un progetto parallelo, ma è importante capire quanto tempo e quante risorse richiederà. In amore desideri condivisione e libertà allo stesso tempo. Le coppie dovrebbero evitare di limitarsi alla routine, mentre i single possono trovare interesse in una persona fuori dai soliti schemi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una questione legata alla tua posizione professionale o alle responsabilità quotidiane richiede una valutazione lucida. Hai dimostrato affidabilità, ma non puoi continuare a sostenere ogni peso senza chiedere collaborazione. Un accordo può essere rivisto e una situazione amministrativa può finalmente trovare una sistemazione. Anche sul piano economico è utile pianificare con attenzione. In amore prova a non nascondere tutto dietro il lavoro e gli impegni: una persona vicina potrebbe avere bisogno di maggiore partecipazione emotiva.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 21 novembre 2026), la voglia di indipendenza può spingerti a cercare nuove soluzioni, soprattutto se alcune regole ti sembrano ormai superate. Nel lavoro un progetto fuori dagli schemi può attirare l’attenzione, ma dovrai essere pronto a spiegare con chiarezza i vantaggi della tua proposta. Le amicizie e i contatti sociali possono diventare una fonte di ispirazione. In amore non ami le imposizioni e hai bisogno di un rapporto che rispetti i tuoi tempi. Una conoscenza nata da un interesse comune potrebbe evolvere in modo interessante.

PESCI

Cari Pesci, la creatività può aiutarti a trovare una via d’uscita da una situazione che sembrava poco stimolante. Nel lavoro potresti ricevere un incarico diverso dal solito oppure avere l’occasione di mostrare una capacità che finora è rimasta in secondo piano. È importante, però, dare una struttura alle tue idee e non affidarti soltanto all’intuito. In amore cresce il bisogno di sentirti accolto e compreso. Una conversazione sincera può avvicinare due persone, mentre chi è solo dovrebbe evitare di idealizzare troppo una nuova conoscenza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: la creatività può aiutarti a trovare una via d’uscita da una situazione che sembrava poco stimolante.