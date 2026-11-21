Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 22 novembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 22 novembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, un desiderio personale torna in primo piano. Le relazioni professionali possono offrire occasioni interessanti. In amore si apre uno spazio favorevole per ritrovare intesa e romanticismo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 22 novembre 2026), la vostra attenzione si concentra su ciò che deve essere trasformato. Per quanto riguarda il lavoro, agite con prudenza, specialmente se dovete discutere condizioni economiche o assumere nuovi impegni.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, una prospettiva nuova può restituirvi entusiasmo e voglia di mettervi alla prova. Per quanto riguarda il lavoro, potreste valutare un cambiamento o un progetto parallelo. Le coppie dovrebbero evitare di limitarsi alla routine.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una questione legata alla vostra posizione professionale o alle responsabilità quotidiane richiede una valutazione lucida. In amore provate a non nascondere tutto dietro il lavoro e gli impegni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 22 novembre 2026), la voglia di indipendenza può spingervi a cercare nuove soluzioni. Per quanto riguarda il lavoro, un progetto fuori dagli schemi può attirare l’attenzione, ma dovrete essere pronti a spiegare con chiarezza i vantaggi della vostra proposta.

PESCI

Cari Pesci, la creatività può aiutarvi a trovare una via d’uscita da una situazione che sembrava poco stimolante. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere un incarico diverso dal solito oppure avere l’occasione di mostrare una capacità che finora è rimasta in secondo piano.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: la creatività può aiutarvi a trovare una via d’uscita da una situazione che sembrava poco stimolante.