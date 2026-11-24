Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 24 novembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 24 novembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, un interesse personale, un’attività culturale o un progetto creativo possono diventare una fonte di soddisfazione. Nel lavoro sarà utile confrontarsi con gli altri, ma senza rinunciare alle proprie idee per evitare discussioni. Una decisione condivisa può rivelarsi positiva se tutti avranno la possibilità di esprimersi. In amore si cerca maggiore reciprocità: chi ha vissuto un periodo di incertezza deve capire se il rapporto offre davvero ciò di cui ha bisogno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 24 novembre 2026), la determinazione permette di affrontare una questione delicata con maggiore lucidità. Nel lavoro potrebbe essere necessario rivedere un accordo, cambiare strategia o prendere le distanze da una situazione che non offre più garanzie. Prima di agire, però, è opportuno raccogliere tutte le informazioni disponibili. Sul piano sentimentale non bisogna confondere la prudenza con la chiusura: mostrare le proprie emozioni può aiutare a ritrovare un’intesa più profonda.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il desiderio di ampliare i propri orizzonti torna protagonista e può spingere a cercare nuove esperienze. Chi sta pensando a un corso, a un viaggio o a un cambiamento professionale dovrebbe cominciare a organizzare i primi passi. Le occasioni possono arrivare anche attraverso persone conosciute da poco. In amore serve entusiasmo, ma anche una maggiore attenzione ai desideri di chi vi sta accanto: condividere un progetto può avvicinare due persone.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una questione professionale o amministrativa richiede precisione e capacità di programmare. Potrebbe essere necessario riorganizzare alcune responsabilità, distribuire meglio il tempo o affrontare una spesa che non può essere rimandata. La concretezza sarà utile, ma non bisogna trascurare le opportunità di collaborazione. In amore è importante non lasciare che il lavoro occupi ogni spazio: chi vi vuole bene ha bisogno di sentirvi presenti, non soltanto di sapere che può contare su di voi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 24 novembre 2026), la creatività può offrire una via d’uscita da una situazione che sembrava bloccata. Nel lavoro le idee innovative sono favorite, soprattutto quando si tratta di tecnologia, comunicazione o attività di gruppo. Sarà importante, però, spiegare con chiarezza i propri progetti e non dare per scontato che tutti riescano a comprenderli subito. In amore si avverte il desiderio di rapporti meno convenzionali, ma anche più autentici: la libertà deve andare di pari passo con il rispetto reciproco.

PESCI

Cari Pesci, una maggiore fiducia nelle proprie capacità può aiutare a superare qualche esitazione. Nel lavoro un talento personale potrebbe trovare finalmente lo spazio per emergere, soprattutto in un’attività che richiede sensibilità, fantasia o capacità di entrare in sintonia con gli altri. Le questioni pratiche vanno comunque affrontate con attenzione, evitando di affidarsi soltanto all’intuito. In amore si apre una fase favorevole ai sentimenti sinceri: chi ha qualcosa da dire dovrebbe trovare il coraggio di farlo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: una maggiore fiducia nelle proprie capacità può aiutare a superare qualche esitazione.