Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 23 novembre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 23 novembre 2026:

Ariete

Cari Ariete, un desiderio di autonomia può spingerti a rivedere il modo in cui affronti alcune situazioni. Nel lavoro potresti chiedere maggiore libertà d’azione o proporre un cambiamento nell’organizzazione di un’attività. La tua iniziativa è preziosa, ma sarà importante coinvolgere le persone giuste e non procedere senza un confronto. In amore la passione non manca, anche se qualche divergenza può nascere da aspettative differenti. Cerca di non voler avere sempre l’ultima parola: ascoltare può avvicinare molto più di quanto immagini.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la concretezza è il tuo punto di forza e può aiutarti a risolvere una questione che riguarda la gestione delle risorse. Potresti valutare una scelta per migliorare la casa, organizzare meglio le spese o rendere più stabile una situazione familiare. Nel lavoro una persona potrebbe affidarti un compito importante proprio perché conosce la tua serietà. In amore hai bisogno di continuità e gesti affidabili. Non trascurare però il romanticismo: anche un piccolo cambiamento nella quotidianità può rendere il rapporto più vivace.

Gemelli

Cari Gemelli, la comunicazione diventa un canale privilegiato per ottenere risultati. Un colloquio, una trattativa o un contatto professionale può aprire una possibilità che merita di essere approfondita. Hai capacità persuasive e una buona rapidità mentale, ma non devi lasciare che l’entusiasmo ti porti a sottovalutare gli impegni. Sul piano sentimentale è importante ritrovare un linguaggio comune con chi ti sta accanto. Chi è solo può vivere un incontro stimolante, soprattutto con una persona che condivide interessi culturali o creativi.

Cancro

Cari Cancro, una maggiore attenzione alle tue esigenze può aiutarti a recuperare equilibrio. Negli ultimi tempi potresti aver dato molto alla famiglia o alle persone vicine, mettendo in secondo piano qualche desiderio personale. Nel lavoro è utile valutare con calma una responsabilità nuova, chiedendo chiarimenti se qualcosa non ti convince. Non devi dimostrare il tuo valore accettando ogni richiesta. In amore la dolcezza è una risorsa, ma anche la chiarezza è indispensabile: esprimere ciò che desideri può evitare incomprensioni.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 23 novembre 2026), un progetto importante può richiedere coraggio e capacità di assumerti una responsabilità maggiore. Hai l’occasione di farti notare, soprattutto se riesci a trasformare un’intuizione in un piano concreto. Nel lavoro non sottovalutare il confronto con collaboratori e colleghi: una buona squadra può rendere più semplice raggiungere un obiettivo ambizioso. Sul piano finanziario è meglio procedere senza eccessi. In amore il desiderio di essere ammirato è forte, ma la vera soddisfazione arriva quando anche tu sai riconoscere i meriti di chi ti vuole bene.

Vergine

Cari Vergine, un cambiamento nella gestione degli impegni può restituirti tempo e tranquillità. Nel lavoro potresti scoprire che una procedura consolidata non è più efficace e che serve un metodo diverso. Non avere paura di sperimentare, soprattutto se hai già individuato una soluzione alternativa. Le questioni pratiche vanno affrontate una alla volta, senza anticipare problemi che forse non si presenteranno. In amore hai bisogno di maggiore leggerezza: non cercare sempre una spiegazione razionale per ogni comportamento, perché i sentimenti seguono anche percorsi imprevedibili.

Bilancia

Cari Bilancia, una scelta legata alla vita personale può aiutarti a ritrovare motivazione. Potresti decidere di riprendere un’attività creativa, frequentare persone nuove o dedicare più tempo a un interesse che ti fa stare bene. Nel lavoro le collaborazioni sono favorite, ma è importante non accettare condizioni poco chiare soltanto per evitare un confronto. In amore cresce il desiderio di condivisione. Una coppia può ritrovare intesa organizzando un’esperienza diversa, mentre chi è solo potrebbe essere attratto da una persona elegante e originale.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il desiderio di avere il controllo su ogni situazione potrebbe essere messo alla prova da qualche imprevisto. Nel lavoro è meglio mantenere un atteggiamento flessibile, soprattutto se devi confrontarti con persone che hanno tempi e metodi diversi dai tuoi. Una questione economica merita attenzione e può richiedere una revisione delle priorità. In amore non nascondere le tue fragilità dietro un atteggiamento troppo sicuro. La complicità cresce quando puoi mostrarti per quello che sei, senza temere di perdere il controllo del rapporto.

Sagittario

Cari Sagittario, un progetto che sembrava lontano può tornare di attualità e riaccendere il tuo entusiasmo. Hai bisogno di confrontarti con realtà diverse, imparare e metterti alla prova in contesti nuovi. Nel lavoro un contatto può rivelarsi utile, ma prima di prendere un impegno valuta bene le condizioni e la disponibilità di tempo. In amore vuoi evitare la monotonia e cerchi qualcuno con cui condividere esperienze. Le coppie possono parlare di un cambiamento desiderato da entrambi, mentre i single hanno buone occasioni attraverso nuove frequentazioni.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, una questione legata alla gestione del tempo e delle responsabilità può richiedere una revisione. Non è necessario affrontare tutto contemporaneamente: stabilire un ordine di priorità ti permetterà di lavorare con maggiore efficacia. Una collaborazione può alleggerire un compito che finora hai gestito da solo. Anche le finanze meritano attenzione, soprattutto se devi pianificare una spesa importante. In amore è il momento di uscire da un atteggiamento troppo prudente. Lascia che i sentimenti trovino spazio anche nelle parole, non soltanto nei comportamenti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 23 novembre 2026), la voglia di sperimentare può portarti a esplorare un ambiente nuovo o a prendere parte a un’iniziativa interessante. Nel lavoro puoi distinguerti grazie a una soluzione non convenzionale, soprattutto se riesci a spiegare con chiarezza i vantaggi della tua proposta. Un’amicizia può diventare una collaborazione preziosa. In amore desideri un rapporto che sappia sorprenderti e rispettare la tua individualità. Non chiuderti però quando l’altra persona chiede maggiore coinvolgimento: la libertà e la vicinanza possono convivere.

Pesci

Cari Pesci, un’intuizione può aiutarti a comprendere meglio una situazione personale o professionale. Hai una sensibilità particolare nel cogliere le opportunità, ma ora è importante trasformare le impressioni in decisioni concrete. Nel lavoro una tua capacità potrebbe essere valorizzata in un contesto nuovo, oppure potresti trovare soddisfazione in un’attività che richiede immaginazione e attenzione alle persone. In amore hai bisogno di sentirti scelto e compreso. Un rapporto può diventare più intenso quando smetti di nascondere ciò che desideri davvero.