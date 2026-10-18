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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 18 ottobre 2026

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 18 ottobre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 18 ottobre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una decisione personale potrebbe diventare più urgente del previsto. In amore, nel corso delle prossime ore di questo fine settimana di ottobre tornerà il bisogno di sentirvi scelti e ascoltati.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 18 ottobre 2026), la vostra capacità di osservazione sarà particolarmente utile. In amore, l’intensità non manca, ma dovrete evitare di mettere alla prova chi vi sta vicino. Non è sempre tutto un gioco.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di cambiare prospettiva può spingervi a riprendere un interesse che avevate trascurato o a valutare una nuova esperienza. Per quanto riguarda il lavoro, una proposta potrebbe richiedere un investimento di tempo maggiore del previsto: datevi da fare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le responsabilità sono tante, ma non tutte devono essere affrontate nello stesso momento. In amore, concedete più spazio alla vita privata. Divertitevi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 18 ottobre 2026), un’intuizione può diventare il punto di partenza per qualcosa di interessante. Avete bisogno di un rapporto che lasci spazio alla libertà, ma anche di una maggiore continuità emotiva.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità vi aiuta a cogliere un cambiamento nell’atteggiamento di una persona, ma cercate di non attribuire significati eccessivi a ogni dettaglio. Capitolo lavoro: una situazione che richiede fantasia e capacità di ascolto potrebbe mettervi in luce.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 18 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la sensibilità vi aiuta a cogliere un cambiamento nell’atteggiamento di una persona a voi vicina.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 12-18 OTTOBRE
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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