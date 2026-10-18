Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 18 ottobre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) domenica 18 ottobre 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, avete bisogno di vedere risultati concreti. Prima di affrontare un confronto, scegliete con cura le parole: essere diretti non significa dover essere bruschi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 18 ottobre 2026), potreste essere chiamati a valutare un’alternativa, ma non c’è ragione di abbandonare ciò che funziona. Capitolo lavoro: la vostra affidabilità sarà importante per gestire una richiesta delicata o recuperare un piccolo ritardo.

GEMELLI

Cari Gemelli, le idee si moltiplicano e con esse cresce il desiderio di sperimentare. In amore, la comunicazione torna protagonista: una domanda fatta al momento giusto può avvicinarvi a qualcuno.

CANCRO

Cari Cancro, un incarico potrebbe richiedere maggiore autonomia: fidatevi delle vostre capacità e non cercate continue conferme. In amore, avete bisogno di gesti rassicuranti e di una presenza sincera.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 18 ottobre 2026), la voglia di emergere si accompagna alla necessità di fare ordine tra le ambizioni. Dimostrate quanto valete attraverso la qualità di ciò che fate. Coraggio!

VERGINE

Cari Vergine, una giornata utile per recuperare il controllo di una situazione che negli ultimi tempi vi è sembrata dispersiva. Fate attenzione, tuttavia, a non trasformare ogni dettaglio in una fonte di preoccupazione.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 18 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: una giornata utile per recuperare il controllo di una situazione particolare…