Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 17 ottobre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 17 ottobre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una decisione personale potrebbe diventare più urgente, soprattutto se avete cercato a lungo di non scontentare nessuno. Le circostanze vi invitano a riconoscere ciò che desiderate davvero e a comunicarlo con serenità. Sul lavoro, un confronto può aiutarvi a ridefinire un accordo o a trovare una soluzione più equilibrata per tutti. Non sottovalutate una proposta solo perché arriva da una persona con cui avete poca confidenza. In amore, torna il bisogno di sentirvi scelti e ascoltati: le coppie possono ritrovare sintonia attraverso un dialogo aperto, mentre i single dovrebbero evitare di accontentarsi di attenzioni poco convincenti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 17 ottobre 2026), la vostra capacità di osservazione sarà particolarmente utile per comprendere una situazione che presenta ancora qualche zona d’ombra. Non è necessario arrivare subito a una conclusione: raccogliere informazioni e aspettare un momento più favorevole può rivelarsi la scelta migliore. Nel lavoro, un confronto riservato potrebbe aiutarvi a chiarire un dubbio o a preparare un’iniziativa futura. In amore, l’intensità non manca, ma dovrete evitare di mettere alla prova chi vi sta vicino. La fiducia cresce quando le aspettative vengono espresse apertamente e non lasciate intuire.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di cambiare prospettiva può spingervi a riprendere un interesse che avevate trascurato o a valutare una nuova esperienza. Sul lavoro, una proposta potrebbe richiedere un investimento di tempo maggiore del previsto: informatevi bene prima di decidere, ma non lasciatevi frenare soltanto dall’abitudine. Una persona con idee diverse dalle vostre potrebbe offrirvi uno spunto prezioso. In amore, la giornata favorisce la leggerezza e il desiderio di condividere qualcosa di divertente. Per i single, la curiosità sarà una buona alleata, soprattutto se saprete uscire dai soliti ambienti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le responsabilità sono tante, ma non tutte devono essere affrontate nello stesso momento. Giovedì vi invita a rivedere le priorità e a concentrarvi sulle attività che possono produrre i risultati più importanti. Se un progetto procede lentamente, cercate di capire se manca una risorsa o se è necessario modificare il metodo. Una richiesta di collaborazione non va interpretata come un segnale di debolezza. In amore, concedete più spazio alla vita privata: un impegno rimandato o una conversazione lasciata a metà potrebbero meritare finalmente la vostra attenzione.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 17 ottobre 2026), un’intuizione può diventare il punto di partenza per qualcosa di interessante, soprattutto se riguarda un’attività creativa o un modo diverso di organizzare il lavoro. Cercate il confronto con persone capaci di mettere in discussione le vostre idee senza soffocare la vostra originalità. La giornata può essere utile anche per sciogliere un dubbio pratico che vi trascinate da tempo. In amore, avete bisogno di un rapporto che lasci spazio alla libertà, ma anche di una maggiore continuità emotiva. Dire con chiarezza che cosa vi aspettate eviterà incomprensioni e inutili distanze.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità vi aiuta a cogliere un cambiamento nell’atteggiamento di una persona, ma cercate di non attribuire significati eccessivi a ogni dettaglio. Se avete un dubbio, sarà più utile parlarne direttamente che lasciare spazio alle supposizioni. Nel lavoro, una situazione che richiede fantasia e capacità di ascolto potrebbe mettervi in luce, mentre per le questioni burocratiche conviene procedere con metodo. In amore, torna il desiderio di sentirvi accolti senza dover spiegare ogni emozione. Un incontro o un gesto affettuoso può regalarvi una piacevole conferma.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: la sensibilità vi aiuta a cogliere un cambiamento nell’atteggiamento di una persona.