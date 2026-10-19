Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 19 al 25 ottobre 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 19 al 25 ottobre 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 19 al 25 ottobre 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, non vi mancherà la grinta, insieme a quel coraggio utile per affrontare situazioni rimaste in sospeso. Le occasioni migliori arrivano dal 23 quando verrà meno l’opposizione del Sole, con giornate particolarmente interessanti attorno a fine mese.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, questo mese di ottobre appare un po’ turbolento. Venere ‘opposta’ può riflettersi nella vita privata. Chi torna a casa arrabbiato e pensa di non avere accanto una persona capace di aiutare e sostenere rischia di vivere tensioni più frequenti.

GEMELLI

Cari Gemelli, la vita sentimentale appare più tranquilla e senza grandi novità. Chi è solo potrebbe non sentire il bisogno di cercare una relazione, mentre chi ha vissuto una separazione preferisce procedere con prudenza. Lavoro: Marte, Giove e Saturno favorevoli sostengono cambiamenti.

CANCRO

Cari Cancro, il mese favorisce il recupero e una maggiore disponibilità nella coppia. Chi è solo può vivere incontri interessanti, mentre le coppie possono chiarire meglio i progetti da costruire insieme. Lavoro? È il settore principale del mese.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 19 al 25 ottobre 2026), le coppie in difficoltà devono prestare attenzione soprattutto dopo il 25. Per quanto riguarda il lavoro, grinta e capacità di recupero aiutano a portare avanti i progetti, ma alcune situazioni richiedono cautela.

VERGINE

Cari Vergine, Venere favorisce la vita sentimentale e rende più movimentato il periodo per chi è solo. Un incontro può evolvere gradualmente. Per quanto riguarda il lavoro, ottobre favorisce riorganizzazione, proposte e nuovi progetti.

BILANCIA

Cari Bilancia, il mese non porta necessariamente grandi novità sentimentali, ma non mancano occasioni. Un’amicizia può trasformarsi gradualmente in qualcosa di diverso.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, Venere nel segno favorisce sia chi cerca un nuovo amore sia chi vuole recuperare serenità nella coppia. Capitolo lavoro: in arrivo ambizione e voglia di risolvere questioni rimaste in sospeso.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, la situazione sentimentale appare stabile, senza grandi cambiamenti. Per chi ha una persona nel cuore, il 24 e il 25 saranno giornate utili per capire meglio ciò che sta nascendo. Lavoro? Ottobre favorisce progetti, studio, esami e decisioni legate al futuro professionale.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il mese porta un risveglio sentimentale. Le coppie possono affrontare decisioni importanti legate alla convivenza, alla famiglia o a un progetto comune. Per quanto riguarda il lavoro, le fatiche dei mesi precedenti possono iniziare a dare risultati.

ACQUARIO

Cari Acquario, il nervosismo può creare tensioni nella coppia, soprattutto quando i problemi quotidiani vengono portati all’interno della relazione. Ottobre può portare revisioni sul lavoro, rallentamenti o programmi che non procedono come previsto.

PESCI

Cari Pesci, il mese è favorevole alle coppie ufficiose che vogliono definire il rapporto. Possono emergere progetti importanti come matrimonio, convivenza o iniziative da realizzare insieme.

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