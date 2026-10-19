Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 20 ottobre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 20 ottobre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sarete favoriti nei rapporti con gli altri. La capacità di mediare e trovare un punto d’incontro potrà rivelarsi preziosa. In amore sarà una giornata adatta per parlare di progetti comuni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 20 ottobre 2026), giornata intensa e ricca di intuizioni. Alcune situazioni diventeranno più chiare. Per quanto riguarda il lavoro, sarà importante mantenere la concentrazione e non lasciarsi coinvolgere dalle polemiche.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avrete voglia di cambiamento e di nuove esperienze. Una giornata dinamica potrebbe permettere di uscire dalla routine e trovare stimoli interessanti. Per quanto riguarda il lavoro, saranno favorite le iniziative che richiedono creatività e movimento.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso delle prossime ore sarete particolarmente concentrati sugli obiettivi. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero emergere nuove responsabilità, ma anche la possibilità di dimostrare le proprie capacità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 20 ottobre 2026), potrete avere idee originali e intuizioni interessanti nel corso delle prossime ore. Le coppie potranno migliorare il rapporto rispettando maggiormente gli spazi reciproci.

PESCI

Cari Pesci, sarete particolarmente sensibili alle emozioni degli altri. Questa caratteristica potrà essere positiva nei rapporti personali. Capitolo lavoro: servirà maggiore concentrazione per evitare distrazioni. In amore il romanticismo sarà protagonista.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: giornata intensa e ricca di intuizioni.