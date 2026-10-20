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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 20 ottobre 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 20 ottobre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 20 ottobre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore di questo 20 ottobre 2026 sarete favoriti nei rapporti con gli altri. La capacità di mediare e trovare un punto d’incontro potrà rivelarsi preziosa. In amore quella di oggi sarà una giornata adatta per parlare di progetti comuni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 20 ottobre 2026), giornata intensa e ricca di intuizioni. Alcune situazioni diventeranno più chiare nel corso delle prossime ore. Capitolo lavoro: sarà importante mantenere la concentrazione e non lasciarsi coinvolgere dalle polemiche.

oroscopo paolo fox oggi

AGF

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avrete voglia di cambiamento e di nuove esperienze. Quella di oggi, 20 ottobre, sarà una giornata dinamica che potrebbe permettere di uscire dalla routine e trovare stimoli interessanti. Capitolo lavoro: nel corso della giornata saranno favorite le iniziative che richiedono creatività e movimento.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso delle prossime ore di questo fine ottobre 2026 sarete particolarmente concentrati sugli obiettivi. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero emergere nuove responsabilità, ma anche la possibilità di dimostrare le proprie capacità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 20 ottobre 2026), potrete avere idee originali e intuizioni interessanti nel corso delle prossime ore. Le coppie nel corso delle prossime ore potranno migliorare il rapporto rispettando maggiormente gli spazi reciproci.

PESCI

Cari Pesci, sarete particolarmente sensibili alle emozioni degli altri. Questa caratteristica potrà essere positiva nei rapporti personali. Per quanto riguarda il lavoro, servirà maggiore concentrazione per evitare distrazioni. In amore il romanticismo sarà protagonista.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: giornata intensa e ricca di intuizioni.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 19-25 OTTOBRE
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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