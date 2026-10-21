Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 21 ottobre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 21 ottobre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, è arrivato il momento di dedicare maggiore attenzione a una scelta che continuate a rimandare per non creare tensioni. Cercare un accordo è importante, ma non al prezzo di mettere sempre in secondo piano quello che desiderate. Sul lavoro potreste avere l’occasione di chiarire ruoli e responsabilità, evitando che un’ambiguità si trasformi in un problema più avanti. La vita affettiva richiede una comunicazione più diretta: se avete bisogno di conferme, chiedetele senza ricorrere a mezze frasi. Per i single, un incontro interessante potrebbe nascere proprio da un contesto quotidiano, senza grandi aspettative iniziali.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 21 ottobre 2026), la giornata vi invita a usare la determinazione con intelligenza. Una situazione che sembrava poco chiara potrebbe offrirvi nuovi elementi per decidere come procedere, ma sarà meglio verificare le informazioni prima di esporvi. Nel lavoro, una mossa ponderata può rivelarsi più efficace di una reazione immediata, soprattutto se sono coinvolti interessi diversi dai vostri. In amore avete bisogno di autenticità e non siete disposti ad accontentarvi di rapporti superficiali. Fate però attenzione a non confondere la prudenza con la diffidenza: dare fiducia alla persona giusta può aiutarvi a vivere i sentimenti con maggiore serenità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di guardare oltre gli impegni abituali e di recuperare un po’ di entusiasmo. La settimana può diventare l’occasione per rimettere in agenda un progetto personale, informarvi su una nuova opportunità o riprendere un contatto che avevate trascurato. Non lasciate che la routine decida al posto vostro, ma ricordate che anche i cambiamenti più promettenti richiedono una buona organizzazione. In amore cercate complicità e leggerezza: le coppie possono parlare di programmi futuri, mentre i single potrebbero essere incuriositi da qualcuno con interessi e abitudini molto diversi dai propri.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le responsabilità non vi spaventano, ma in questo periodo dovete capire quali meritino davvero la vostra attenzione. L’inizio della settimana è favorevole per stabilire obiettivi realistici e rivedere un metodo di lavoro che non vi permette di rendere quanto vorreste. Non abbiate paura di chiedere collaborazione: condividere un compito non significa perdere autorevolezza. Anche sul piano personale è necessario concedersi qualche pausa, senza considerarla tempo sottratto ai doveri. In amore, un dialogo concreto può aiutarvi a superare una distanza nata da impegni e incomprensioni accumulate.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 21 ottobre 2026), un’idea che finora avete tenuto per voi potrebbe meritare finalmente di essere condivisa. Il vostro punto di forza è la capacità di immaginare soluzioni diverse, ma per convincere gli altri sarà importante spiegare come intendete realizzarle. Sul lavoro cercate interlocutori disponibili al confronto e non scoraggiatevi davanti a un primo ostacolo. Nei sentimenti avete bisogno di sentirvi liberi di esprimere la vostra personalità, senza dover giustificare ogni scelta. Questo non significa allontanare chi vi vuole bene: spiegare con chiarezza i vostri spazi può rendere il rapporto più solido.

PESCI

Cari Pesci, la settimana comincia con il bisogno di ritrovare un ritmo più adatto alle vostre energie. Se avete accumulato stanchezza o preoccupazioni, cercate di affrontare una cosa alla volta invece di immaginare tutte le difficoltà possibili. Una collaborazione sul lavoro potrebbe rivelarsi preziosa, soprattutto se accettate di condividere idee e responsabilità. In amore avete bisogno di gesti che confermino la sincerità dei sentimenti, ma provate a non interpretare ogni silenzio come un segnale negativo. Un momento di tranquillità, una telefonata o una conversazione senza distrazioni possono restituirvi una piacevole sensazione di vicinanza.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 21 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: la giornata vi invita a usare la determinazione con intelligenza.