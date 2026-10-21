Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 22 ottobre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 22 ottobre 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la giornata vi chiede di fare una scelta tra ciò che desiderate ottenere subito e ciò che può garantirvi risultati più solidi nel tempo. Un progetto potrebbe richiedere una revisione, ma non interpretate questo passaggio come un ostacolo: correggere la rotta è segno di lucidità. Sul lavoro, cercate di coinvolgere le persone giuste invece di procedere sempre da soli. In amore, un confronto rimandato può finalmente diventare l’occasione per chiarire le rispettive aspettative. I single, invece, dovrebbero prestare attenzione a una conoscenza che si distingue per sincerità e semplicità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 22 ottobre 2026), potreste sentire il bisogno di rallentare e capire quali aspetti della vostra vita meritino davvero energie e attenzione. Una questione economica o organizzativa può trovare una soluzione attraverso un controllo accurato, senza bisogno di prendere decisioni drastiche. Anche sul lavoro sarà utile puntare sulla continuità, evitando di farvi trascinare dall’urgenza degli altri. In amore avete bisogno di gesti affidabili più che di grandi dichiarazioni. Se una persona vi interessa, non aspettate che sia sempre lei a fare il primo passo: una dimostrazione concreta può aprire una strada interessante.

GEMELLI

Cari Gemelli, le idee si moltiplicano e una conversazione potrebbe darvi lo spunto per affrontare diversamente un problema che vi accompagna da qualche tempo. Il rischio è disperdere l’attenzione, soprattutto se arrivano richieste da più parti. Stabilite una priorità e dedicatevi a quella prima di passare alla successiva: vi accorgerete di poter concludere più di quanto pensiate. Nei rapporti personali torna la voglia di condividere pensieri e progetti. Per le coppie è una buona occasione per uscire dalla routine, mentre chi è single potrebbe lasciarsi incuriosire da qualcuno incontrato in modo del tutto inatteso.

CANCRO

Cari Cancro, non dovete aspettare che una situazione diventi insostenibile per riconoscere che qualcosa va cambiato. Oggi potreste trovare il coraggio di esprimere una necessità che avete tenuto a lungo per voi, sia in ambito professionale sia nella vita privata. Le vostre parole avranno più forza se saranno accompagnate da richieste precise e realistiche. In famiglia cercate di non alimentare vecchie discussioni: guardare avanti sarà più utile che stabilire chi abbia avuto ragione. In amore cresce il desiderio di vicinanza, ma ricordate che la serenità si costruisce in due, attraverso piccoli gesti quotidiani.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 22 ottobre 2026), un risultato concreto può restituirvi fiducia in un percorso che negli ultimi tempi vi è sembrato più lento del previsto. Non è ancora il momento di adagiarvi, ma potete cominciare a riconoscere il valore del lavoro fatto finora. Sul piano professionale, una proposta merita attenzione soprattutto se vi permette di sviluppare una capacità che non avete ancora sfruttato pienamente. Evitate confronti inutili con chi segue una strada diversa dalla vostra. In amore, lasciate spazio alla tenerezza e non trasformate ogni divergenza in una questione di orgoglio: ascoltare può essere altrettanto importante che avere ragione.

VERGINE

Cari Vergine, la giornata favorisce le decisioni pratiche e la possibilità di liberarvi di un impegno che vi sottrae tempo senza offrirvi grandi soddisfazioni. Una verifica, una telefonata o una comunicazione rimasta in sospeso possono aiutarvi a fare chiarezza. Non aspettate però di avere tutto perfettamente sotto controllo prima di muovervi: alcune risposte arriveranno soltanto facendo il primo passo. Nei sentimenti, cercate di non valutare ogni gesto con eccessiva severità. Una persona potrebbe dimostrarvi affetto in un modo diverso da quello che vi aspettate, senza per questo essere meno sincera.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: la giornata favorisce le decisioni pratiche e la possibilità di liberarvi di un impegno che vi sottrae tempo senza offrirvi grandi soddisfazioni.