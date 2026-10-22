Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 22 ottobre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 22 ottobre 2026:

Ariete

Cari Ariete, la giornata vi mette davanti a una piccola sfida che richiede più diplomazia che forza. Potreste avere la sensazione che qualcuno non comprenda fino in fondo le vostre ragioni, ma insistere non sarà necessariamente la soluzione migliore. Sul lavoro, lasciate parlare i risultati e rimandate le discussioni meno urgenti a un momento più favorevole. In amore, un atteggiamento meno combattivo può fare la differenza: se desiderate recuperare la sintonia con una persona, cominciate con un gesto semplice e sincero.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il cielo vi invita a guardare con occhi nuovi una situazione che considerate ormai consolidata. Potrebbe esserci un modo più pratico per gestire un impegno, risparmiare tempo o rendere più piacevole la quotidianità. Non abbiate timore di modificare un’abitudine soltanto perché vi accompagna da molto tempo. Sul lavoro, la pazienza vi aiuta a ottenere ascolto senza alzare la voce. In amore, invece, è il momento di mettere da parte le questioni secondarie e concentrarvi su ciò che vi fa stare bene insieme.

Gemelli

Cari Gemelli, una giornata movimentata può riservarvi un’occasione interessante, soprattutto attraverso un contatto che non sentivate da un po’. Prima di entusiasmarvi per una proposta, cercate di capire quali siano le reali possibilità di sviluppo: la curiosità è preziosa, ma ha bisogno di una direzione. Le attività che richiedono comunicazione e inventiva possono darvi soddisfazioni. In amore, lasciate spazio all’imprevisto. Una serata diversa dal solito o una conversazione nata per caso potrebbero restituirvi quella leggerezza che ultimamente vi è mancata.

Cancro

Cari Cancro, avete bisogno di proteggere la vostra tranquillità e di scegliere con maggiore attenzione le persone alle quali dedicate tempo ed energie. Non tutti i problemi che vi vengono raccontati devono diventare anche vostri. In ambito professionale, una richiesta inattesa potrebbe costringervi a rivedere l’organizzazione della giornata, ma riuscirete a trovare una soluzione se manterrete la calma. Nei sentimenti conta soprattutto la qualità dell’ascolto: dedicate attenzione a chi vi sta vicino, senza dimenticare che anche voi avete diritto a essere compresi e sostenuti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 22 ottobre 2026), una soddisfazione potrebbe arrivare da un ambito che avevate momentaneamente trascurato. Forse una persona riconoscerà il vostro contributo, oppure vi accorgerete di aver superato una difficoltà meglio di quanto pensaste. Il consiglio è di non fermarvi al primo risultato: utilizzate questa nuova fiducia per costruire qualcosa di duraturo. Sul lavoro, un confronto costruttivo può aprire prospettive interessanti. In amore, cercate di non dare per scontato l’affetto che ricevete. Anche chi appare sicuro di sé ha bisogno di sentirsi scelto e apprezzato.

Vergine

Cari Vergine, la precisione sarà utile, ma la vera sfida consiste nel capire quando è il momento di smettere di analizzare e cominciare ad agire. Una questione pratica può richiedere una decisione che avete rinviato nella speranza di ottenere tutte le risposte. Valutate ciò che sapete e procedete con buon senso, senza pretendere di controllare ogni variabile. Sul piano personale, una piccola incombenza condivisa potrebbe alleggerire la giornata. In amore, provate a esprimere ciò che provate senza trasformare il dialogo in un elenco di problemi da correggere.

Bilancia

Cari Bilancia, le relazioni diventano il centro della giornata e vi spingono a riflettere sul modo in cui distribuite attenzioni e disponibilità. Potreste scoprire che un rapporto funziona meglio quando ciascuno ha la possibilità di esprimersi senza sentirsi giudicato. Sul lavoro, una trattativa o una collaborazione richiede chiarezza: meglio una domanda diretta che un accordo fondato su supposizioni. In amore, non cercate di mantenere la pace a ogni costo. La serenità autentica nasce anche dalla capacità di affrontare con delicatezza ciò che non funziona.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, una questione rimasta ai margini potrebbe richiedere il vostro intervento. Avete la determinazione necessaria per affrontarla, ma prima di prendere posizione sarà utile distinguere i fatti dalle impressioni. Una scelta ponderata vi permetterà di evitare complicazioni e di conservare energie per ciò che conta davvero. Sul lavoro, mantenete riservati i vostri progetti finché non avrete definito i passaggi essenziali. In amore, la passione non manca, ma deve accompagnarsi alla disponibilità a comprendere l’altro. Non tutto si risolve con una prova di carattere: talvolta serve semplicemente aprirsi.

Sagittario

Cari Sagittario, il desiderio di ampliare i vostri orizzonti si fa sentire con forza. Potreste ritrovare interesse per un argomento, un luogo o un’attività che avevate messo da parte, scoprendo che è arrivato il momento di dedicarvi nuovamente attenzione. Sul lavoro, guardare oltre le soluzioni abituali può aiutarvi a superare un ostacolo, soprattutto se accettate il consiglio di qualcuno con più esperienza. In amore, la spontaneità sarà una preziosa alleata. Proponete qualcosa che rompa la routine e non aspettate che siano sempre gli altri a organizzare momenti speciali.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, una giornata adatta a rivedere il rapporto tra impegni e risultati. Non basta essere sempre presenti e disponibili: dovete anche capire se le energie investite vi stanno portando nella direzione desiderata. Un confronto professionale può aiutarvi a chiarire una responsabilità o a definire meglio un obiettivo. Evitate però di affrontare tutto con eccessiva rigidità, perché una soluzione alternativa potrebbe rivelarsi più efficace del previsto. In amore, provate a uscire dal linguaggio dei doveri e delle promesse. Un po’ di spontaneità renderà più naturale anche il dialogo con chi amate.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 22 ottobre 2026), le idee non vi mancano, ma oggi potreste sentire l’esigenza di dare maggiore spazio a un interesse personale. Non occorre rivoluzionare la vostra vita: a volte è sufficiente ritagliare del tempo per qualcosa che vi stimola e vi permette di esprimere la vostra originalità. Sul lavoro, una proposta diversa dal solito merita di essere esaminata con attenzione, soprattutto se offre margini di autonomia. Nei sentimenti, evitate di nascondere le vostre emozioni dietro l’ironia o il distacco. Chi vi è vicino potrebbe aver bisogno di una conferma più esplicita del vostro affetto.

Pesci

Cari Pesci, la sensibilità vi aiuta a cogliere ciò che sfugge agli altri, ma dovrete evitare di assorbire ogni tensione dell’ambiente circostante. Se una persona appare distante o nervosa, non pensate subito che il suo atteggiamento sia legato a voi. Sul lavoro, una situazione che richiede creatività può offrirvi l’occasione di mostrare qualità rimaste finora in secondo piano. Dedicate inoltre un po’ di attenzione al vostro benessere, senza riempire ogni momento libero di nuove incombenze. In amore, un dialogo pacato può riportare fiducia dove si erano insinuati dubbi e silenzi.